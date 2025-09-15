«Чудо-средство от всех болезней»: Мясников назвал главный фактор долголетия

Врач-терапевт и телеведущий Александр Мясников назвал физическую активность главным фактором долголетия.
— Чудо-средство от всех болезней — физические нагрузки. Во многих опросниках человеку предлагается выбрать что-то одно, что продлевает жизнь: медицина, диета, ограничение калорий, лекарства и прочее. И правильным ответом будет физическая активность, — заявил он на программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
По его словам, физическая неактивность по уровню смертности находится на третьем месте, провоцируя развитие онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Самым лучшим способом улучшить самочувствие является ходьба, даже подъем и спуск по лестнице вместо поездки на лифте могут укрепить здоровье, подчеркнул медик.
Александр Мясников порекомендовал диабетикам и людям с больным сердцем пить кофе, пояснив, что данный напиток снизит количество возможных инфарктов. Он сообщил, что кофе снижает частоту аритмий и нормализует кровяное давление.