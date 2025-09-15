«Чудо-средство от всех болезней»: Мясников назвал главный фактор долголетия

— Чудо-средство от всех болезней — физические нагрузки. Во многих опросниках человеку предлагается выбрать что-то одно, что продлевает жизнь: медицина, диета, ограничение калорий, лекарства и прочее. И правильным ответом будет физическая активность, — заявил он на программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».