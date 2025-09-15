Тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» завершил первый этап ходовых испытаний

Российский военный атомный флот в скором времени вновь будет украшен тяжелым ракетным крейсером «Адмирал Нахимов», по праву считающимся одним из наиболее вооруженных кораблей в мире. Пока этот тяжеловес подвергается испытаниям, однако первый их этап уже успешно пройден, как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.