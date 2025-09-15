Тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» завершил первый этап ходовых испытаний

Российский военный атомный флот в скором времени вновь будет украшен тяжелым ракетным крейсером «Адмирал Нахимов», по праву считающимся одним из наиболее вооруженных кораблей в мире. Пока этот тяжеловес подвергается испытаниям, однако первый их этап уже успешно пройден, как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
«Тяжелый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов, проходящий модернизацию и ремонт на производственном объединении Северное машиностроительное предприятие, успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в море и прибыл к штатному причалу завода», — говорится в публикации.
«Адмирал Нахимов» вступил в строй в 1988 году под именем «Калинин», проходил регулярную и глубокую модернизацию, новый виток которой осуществляется в настоящее время. Этот крейсер оборудован двумя атомными двигателями, тяжелейшим вооружением вроде ракет «Циркон», новейшими системами ПВО «Панцирь» и С-400 и другими технологичными системами боя и защиты. И это до нынешней модернизации.
Ранее KP.RU сообщил, что изначально выход крейсера «Адмирал Нахимов» в море на ходовые испытания планировался в 2024 году, однако тесты были отложены на год.