Райт: США пока не в состоянии отказаться от закупок обогащенного урана из РФ

Глава Минэнерго США Крис Райт признал, что Соединённые Штаты пока не могут полностью отказаться от закупок обогащённого урана в России. Своим мнением он поделился в интервью для Bloomberg.
«Мы приближаемся к моменту — и пока ещё не достигли его — когда больше не будем использовать обогащённый российский уран», — сказал Райт на полях ежегодной конференции МАГАТЭ в Вене.
По его словам, в Белом доме рассчитывают на «стремительный рост потребления урана в США как за счёт крупных реакторов, так и за счёт малых модульных реакторов». В связи с этим, добавил глава Минэнерго США, требуется наращивание внутренних мощностей: «Нам нужны крупные объёмы внутреннего производства урана и соответствующие обогатительные мощности».
Напомним, несколько дней назад сообщалось, что Вашингтон требует от Евросоюза прекратить закупку российского газа, если в обмен они хотят введения новых санкций против РФ.