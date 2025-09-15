Ричмонд
Трамп заявил о втором ударе США по венесуэльскому наркокартелю

Трамп назвал наркотики «смертельным оружием, отравляющим американцев».

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп объявил о новом ракетном ударе по «наркотеррористам из Венесуэлы», которых он обвинил в попытке провезти наркотики в Соединённые Штаты.

«Удар был совершен, когда три подтвержденных наркотеррориста из Венесуэлы перевозили незаконные наркотики через международные воды», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

По словам президента, операцию провело южное командование Пентагона; среди военнослужащих США пострадавших нет. Наркотики, направлявшиеся в США, Трамп назвал «смертельным оружием, которым отравляют американцев».

Напомним, недавно Трамп заявил, что США могут нанести удары по территории Венесуэлы. Целью возможных ударов станут действующие на территории этой страны наркокартели, однако фактически Вашинтон может преследовать более широкий спектр целей.

