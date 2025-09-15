Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Госдеп США одобрил продажу ракет AIM-9X Бельгии на 568 млн долларов

Главным подрядчиком по продаже ракет AIM-9X станет компания RTX Corp.

Источник: Комсомольская правда

Государственный департамент США одобрил потенциальную сделку по продаже Бельгии ракет AIM-9X Sidewinder и сопутствующего оборудования на сумму 568 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Reuters 15 сентября, ссылаясь на заявление Министерства обороны США.

«Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Бельгии ракет AIM-9X Sidewinder и сопутствующего оборудования на сумму $567,8 млн», — говорится в тексте.

Уточняется, что главным подрядчиком по продаже станет компания RTX Corp., специализирующаяся на авиастроении и оборонной промышленности.

Напомним, в августе Госдепартамент США подписал сделку на продажу ракет Sidewinder и сопутствующего оборудования Агентству НАТО по поддержке и закупкам (NSPA). Общая сумма покупки составила $103,9 миллиона.

Предполагается, что данная поставка укрепит обороноспособность стран-членов НАТО и повысит их способность противостоять текущим и будущим угрозам. В рамках контракта будут предоставлены ракеты класса «воздух — воздух» и системы управления для истребителей F-35, что значительно усилит военный потенциал альянса.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше