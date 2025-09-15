Reuters: Госдеп США одобрил продажу ракет AIM-9X Бельгии на 568 млн долларов

Государственный департамент США одобрил потенциальную сделку по продаже Бельгии ракет AIM-9X Sidewinder и сопутствующего оборудования на сумму 568 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Reuters 15 сентября, ссылаясь на заявление Министерства обороны США.
«Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Бельгии ракет AIM-9X Sidewinder и сопутствующего оборудования на сумму $567,8 млн», — говорится в тексте.
Уточняется, что главным подрядчиком по продаже станет компания RTX Corp., специализирующаяся на авиастроении и оборонной промышленности.
Напомним, в августе Госдепартамент США подписал сделку на продажу ракет Sidewinder и сопутствующего оборудования Агентству НАТО по поддержке и закупкам (NSPA). Общая сумма покупки составила $103,9 миллиона.
Предполагается, что данная поставка укрепит обороноспособность стран-членов НАТО и повысит их способность противостоять текущим и будущим угрозам. В рамках контракта будут предоставлены ракеты класса «воздух — воздух» и системы управления для истребителей F-35, что значительно усилит военный потенциал альянса.