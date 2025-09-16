Названа дата прихода эпидемии гриппа в Воронежскую область

Ведущий эксперт Министерства здравоохранения Воронежской области Светлана Наниева подчеркивает, что применяемые вакцины, такие как «Флю-М», «Гриппол», «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», имеют доказанную результативность. Несмотря на это, ни одна из них не может обеспечить абсолютную защиту от гриппа. Однако прививка значительно снижает вероятность серьезных осложнений у привитых пациентов, если они все же заболеют.