Названа дата прихода эпидемии гриппа в Воронежскую область

Медики настоятельно рекомендуют не откладывать прививку, чтобы к ожидаемому пику заболеваемости у населения успел сформироваться устойчивый иммунитет. При этом необходимо учитывать противопоказания к вакцинации.
По прогнозам специалистов, пик заболеваемости гриппом придется на декабрь — январь текущего года.
Ведущий эксперт Министерства здравоохранения Воронежской области Светлана Наниева подчеркивает, что применяемые вакцины, такие как «Флю-М», «Гриппол», «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», имеют доказанную результативность. Несмотря на это, ни одна из них не может обеспечить абсолютную защиту от гриппа. Однако прививка значительно снижает вероятность серьезных осложнений у привитых пациентов, если они все же заболеют.
Одновременно в регионе фиксируется стабильная ситуация с заболеваемостью COVID-19. Планов по проведению массовой вакцинации против коронавируса пока нет. На данный момент против COVID-19 прививку сделали 456 человек.