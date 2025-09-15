Ричмонд
«Жалкое пустословие»: Кадыров раскритиковал Пугачеву из-за слов о Дудаеве

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на недавнее интервью певицы Аллы Пугачевой, где она высказалась о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия* Джохаре Дудаеве, заявив о его порядочности. Он назвал ее слова пустословием.

— Не хватало еще, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачева, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа, — написал политик в Telegram-канале.

По его словам, о пользе, которую принес Дудаев республике, следует спросить у чеченцев.

— Его генеральские амбиции, позерство и наплевательское отношение к настоящим проблемам нашего народа привели к резкому росту бандитизма и финансовому упадку, — заявил Кадыров.

Пока в стране был кризис, Дудаев хвастался ракетами и танками, отметил он.

— Так что это жалкое пустословие певицы, которая не разбирается в теме, лучше бы оставить глубоко в себе и не провоцировать народ, — заключил глава Чечни в публикации.

Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев 15 сентября сообщил, что пожаловался на интервью Аллы Пугачевой в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ, попросив проверить ее слова на оправдание терроризма, экстремизм и фейки о Вооруженных силах России.

*Самопровозглашенная Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в России.

