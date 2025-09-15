Ограничение рекламы энергетиков в России перенесут на 1 марта

Поправки к закону о рекламе энергетических напитков в России, которые должны были вступить в силу 1 сентября 2025 года, начнут действовать только с 1 марта 2026 года. Перенос носит технический характер, пишет «Ъ» со ссылкой на гендиректора ассоциации «Союзнапитки» Аллу Андрееву.
Напомним, поправки к соответствующему закону запрещают обращаться в рекламе к несовершеннолетним как к целевой аудитории потребления энергетиков, а также акцентировать внимание на содержании в напитках витаминов и биологически активных добавок. Кроме того, в рекламе не менее 3 секунд на радио и 5 секунд на телевидении или в кино должно демонстрироваться сообщение о вреде для здоровья чрезмерного употребления энергетиков.
В первом чтении депутаты Госдумы приняли законопроект, обязывающий в рекламе предупреждать о вреде энергетических напитков, в июле 2025 года.
Ранее Роскачество проверило состав энергетиков и обнаружило там незаявленные компоненты — от скрытых красителей и консервантов до зашкаливающего сахара. Подробности здесь на KP.RU.
Почему у энергетиков, как и у алкоголя, нет безопасных доз, читайте здесь на KP.RU.