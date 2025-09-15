Ограничение рекламы энергетиков в России перенесут на 1 марта

Напомним, поправки к соответствующему закону запрещают обращаться в рекламе к несовершеннолетним как к целевой аудитории потребления энергетиков, а также акцентировать внимание на содержании в напитках витаминов и биологически активных добавок. Кроме того, в рекламе не менее 3 секунд на радио и 5 секунд на телевидении или в кино должно демонстрироваться сообщение о вреде для здоровья чрезмерного употребления энергетиков.