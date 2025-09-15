Депутат Чепа: Евросоюз не станет закрывать въезд российским туристам

Эти страны не будут выступать против введения полного запрета, так как туризм приносит стабильную прибыль.
— Так что скорее всего Брюсселю не удастся протолкнуть эту идею, но какие-то отдельные страны, конечно, могут ввести дополнительные ограничения, — говорит депутат Газета.ru.
Парламентарий подчеркнул, что если запрет будет принят, то это вызовет ответные меры со стороны России для европейских туристов.
Ограничения на выдачу туристических виз могут войти в 19-й пакет антироссийских санкций. Так же может поменяться стратегия выдачи шенгена российский туристам.
Евросоюз, который готовит 19-й по счету санкционный пакет, начал переговоры с президентом США Дональдом Трампом о его присоединении к новым рестрикциям против России, пишет 360.ru.
— Мы помним, что Дональд Трамп в ходе своего второго президентского срока пока довольно осторожно относился к реальным шагам в направлении санкций, — сказал Life.ru политолог, директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.