Борцы Гаджимагомедов и Сидаков завоевали две медали на ЧМ в Загребе

На турнире по вольной борьбе Гаджимагомедов занял второе место.

Источник: Аргументы и факты

Российские спортсмены Аманула Гаджимагомедов и Заурбек Сидаков стали призёрами чемпионата мира по борьбе, который в настоящее время проводится в Хорватии.

На турнире по вольной борьбе Гаджимагомедов занял второе место, в финале он встретился со спортсменом из Соединённых Штатов Трентом Хидли. Счёт составил 10:13. Речь идёт о весовой категории до 92 килограмм.

Олимпийский чемпион Заурбек Сидаков выиграл бронзовую медаль. В категории до 74 килограмм он встретился с американцем Дэвидом Карром.

Ранее сообщалось, что российский борец Заур Угуев стал чемпионом мира в весовой категории до 61 килограмма.