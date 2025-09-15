Восемь раз в году Эрмитаж будет открыт для всех бесплатно: что за дни

Эрмитаж выбрал восемь дней в году для бесплатного посещения. Генеральный директор музея Михаил Пиотровский объявил об этом на пресс-конференции. Все дни бесплатных посещений приходятся на разные праздники.
«Мы вводим бесплатные дни для всех. Они будут праздниками, это будет восемь праздников в году», — сказал он.
Пиотровский указал, что у музея день бесплатный для всех — это Рождество, День армии, 8 марта — День женщин, 12 апреля — День космонавтики, 18 мая — День музеев, День учителя — 5 октября, День народного единства — 4 ноября и День Эрмитажа — День Святой Екатерины — 7 декабря.
Гендиректор также напомнил, что уже несколько лет подряд 1 сентября учащихся пускают в Эрмитаж бесплатно.
Пресс-служба музея уточнила, что если праздник приходится на закрытый для посетителей день, бесплатное посещение перенесут на ближайший рабочий день. Летом такие акции не проводятся из-за высокой загруженности музея.
Ранее KP.RU сообщил, что в Эрмитаже реставрируют легендарное полотно Тициана «Святой Себастьян». Работы планируют завершить к 2026 году.