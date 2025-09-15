Восемь раз в году Эрмитаж будет открыт для всех бесплатно: что за дни

Пиотровский указал, что у музея день бесплатный для всех — это Рождество, День армии, 8 марта — День женщин, 12 апреля — День космонавтики, 18 мая — День музеев, День учителя — 5 октября, День народного единства — 4 ноября и День Эрмитажа — День Святой Екатерины — 7 декабря.