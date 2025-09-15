Альпинист Киселев: спуск тела Дальмайер несет слишком много рисков для спасателей

Ранее, спасатели объяснили, почему нельзя было отправить за застрявшей на высоте в 7 тысяч метров Натальей Наговициной грузовой дрон. Главная проблема в использовании грузовых и других дронов в горах заключается в разреженном воздухе. Такой воздух менее плотный, и винтам квадро- или октокоптера отталкиваться от него сложнее. Дрон сможет взлететь в таких условиях, но грузоподъемность будет чрезвычайно ограничена, пишет Газета.ru.