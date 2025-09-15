Альпинист Киселев: спуск тела Дальмайер несет слишком много рисков для спасателей

Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев отметил, что операция по эвакуации тела двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, которая погиба в горах Пакистана, обойдется в тысячи долларов.
Чемпионка попала по камнепад и получила серьезные травмы. У женщины не было шансов выжить. Спасательная операция была осложнена погодным условиями, аналогичная ситуация была с Натальей Наговициной.
Риски для спасателей, которые отправились за телом альпинистки, были очень высоки.
— Люди будут рисковать своей жизнью, чтобы эвакуировать тело. Это серьезная причина, чтобы отказаться от операции. Это должна быть зарплата за рискованный труд в тяжелых условиях. То есть, это однозначно тысячи долларов, — сказал Киселев в беседе с aif.ru.
Напомним, Дальмайер попала под камнепад, когда поднималась на пик Лайла в горах Каракорум. Это было еще 28 июля. Только спустя сутки за биатлонисткой вылете вертолет, но добраться до нее не вышло из-за угрозы повторного камнепада.
Ранее, спасатели объяснили, почему нельзя было отправить за застрявшей на высоте в 7 тысяч метров Натальей Наговициной грузовой дрон. Главная проблема в использовании грузовых и других дронов в горах заключается в разреженном воздухе. Такой воздух менее плотный, и винтам квадро- или октокоптера отталкиваться от него сложнее. Дрон сможет взлететь в таких условиях, но грузоподъемность будет чрезвычайно ограничена, пишет Газета.ru.
В свое время с высоты 6200 метров в Пакистане удалось спасти альпиниста Александра Гукова. После он делился, что на четвертый день пребывания в условиях кислородного голодания начались галлюцинации, организм постепенно умирал, сообщает 360.ru.
6 сентября появилась информация, что на Эльбрусе пропал белорусский альпинист, не зарегистрировавший свой поход. Мужчину не удалось спасти, сообщает Царьград.