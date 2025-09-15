Ахмед Дудаев: Пугачева оскорбила память трехсот тысяч человек, погибших в Чечне

Певица Алла Пугачева, восхищаясь лидером чеченских сепаратистов Джохаром Дудаевым, оскорбила память трехсот тысяч погибших человек во время военных кампаний в Чеченской Республике. Об этом высказался министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.
— Джохар Дудаев — террорист, из-за преступных действий которого в республике погибло почти триста тысяч человек, десятки тысяч были ранены, пропали без вести. Восхваляя террориста, Пугачева оскорбляет память всех погибших людей. Она оскорбляет память погибших сотрудников правоохранительных органов, которые наводили конституционный порядок в Чечне. Она оскорбляет весь чеченский народ, — заявил он в Telegram-канале.
Певица в недавнем интервью рассказала о знакомстве с Джохаром Дудаевым, назвав его «приличным, порядочным и интеллигентным» человеком.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на интервью Аллы Пугачевой, где она высказалась о Джохаре Дудаеве, заявив о его порядочности. Он назвал ее слова пустословием.
По его словам, о пользе, которую принес Дудаев республике, следует спросить у чеченцев.