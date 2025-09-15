Раскрыта беспомощность американских военных: что не умеют бойцы США

Большинство американских военнослужащих не обладают необходимыми знаниями и навыками для ведения боевых действий с применением БПЛА. Об этом сообщил телеканал CNN.
По данным издания, опыт конфликта на Украине дал мощный импульс развитию использования БПЛА на поле боя, тогда как США «в этой сфере отстали».
В материале подчёркивается, что хотя Соединённые Штаты добились некоторых успехов в создании крупной и дорогостоящей техники — истребителей, танков и высокоточных ракет — они в значительной мере оказались не готовы к оперативному массовому производству небольших систем, таких как дроны.
Уточняется, что большинство американских солдат не имеют требуемых навыков для боевого применения беспилотников.
Представители отрасли и аналитики, с которыми беседовал канал, также указывают на производственные трудности: США пока не могут соперничать по объёмам и скорости выпуска с такими странами, как Китай.
CNN отмечает, что ключевая проблема в том, что американское вооружение не может использовать китайские компоненты по соображениям безопасности, а отечественные аналоги обходятся значительно дороже.
