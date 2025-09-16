Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Домнин день 16 сентября на Домну Доброродную

Узнали приметы и запреты на 16 сентября, когда отмечают Домнин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 16 сентября вспоминает святую деву Домну и мученицу Василиссу Никомидийскую. В народе отмечают Домнин день. Однако есть еще одно название — Домны Доброродной. Так, в названный день подсчитывали нажитое добро и наводили порядок в доме.

Что нельзя делать 16 сентября.

Девушкам 16 августа не стоит гулять в одиночестве. Запрещено надевать старые вещи. Кроме того, не следует чревоугодничать. Предки верили, что подобное может обернуться финансовыми сложностями.

Что можно делать 16 сентября.

По традиции, 16 сентября наводили порядок в доме и обязательно сжигали старые вещи. Кроме того, часть из вещей старались раздать нуждающимся.

Согласно приметам, большое количество шишек обещает теплую зиму. В том случае, если 16 сентября гремит гром, то осень будет теплой, но затяжной.

