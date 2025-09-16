Что можно и нельзя делать в Домнин день 16 сентября на Домну Доброродную

Православная церковь 16 сентября вспоминает святую деву Домну и мученицу Василиссу Никомидийскую. В народе отмечают Домнин день. Однако есть еще одно название — Домны Доброродной. Так, в названный день подсчитывали нажитое добро и наводили порядок в доме.