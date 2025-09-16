Нашли общий язык со школой

Вместе с тем господин Шарафиев обращает внимание на проблему с детьми из русских семей, проживавших за рубежом. «По каким-то непонятным причинам оказалось, что дети мигрантов, которые родились в русских семьях, но проживавшие за рубежом, а теперь приехавшим на свою историческую родину, отказано в поступлении в школу на том основании, что они якобы плохо знают русский язык», — говорит депутат. По его словам, «в сети запущен флешмоб с видеообращениями таких детей и их родителей, которые на чистом русском языке просят от властей помощи». Господин Шарафиев полагает, что «в таких ситуациях надо разобраться», поскольку «возможно, это сознательная провокация, в связи с чем было бы не плохо выяснить происхождение тех чиновников, которые принимали решение о дискриминации русских детей».