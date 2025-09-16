Что можно, а что нельзя делать 16 сентября

16 сентября 2025 года православный мир чтит память святой мученицы Домны Никомидийской — заступницы рода человеческого, проявившей несгибаемую веру и милосердие. В народе этот день прозвали Домной Доброродной, и с ним связано множество традиций, запретов и погодных примет, способных задать вектор на весь грядущий год.
Что можно и нужно делать 16 сентября.
Этот день идеально подходит для обновления энергетики вашего дома и жизни. Главный лейтмотив — избавление от старого и привлечение нового.
Генеральная уборка и расхламление. Обязательно наведите порядок в доме, на балконе, в гараже. Соберите все сломанные, ненужные вещи и старую одежду, которая годами пылится без дела. Ту, что еще можно носить, — отдайте нуждающимся, а настоящий хлам — без сожаления выбросите. Считается, что это освобождает пространство для благополучия и новых возможностей. Символическое очищение огнем. Старинная традиция предписывает сжечь вместе с картофельной ботвой всю собранную рухлядь (кроме лаптей). Этот ритуал, проведенный на своем участке, символически «сжигает» все неудачи и приносит семье удачу на целый год. Установить защитные обереги. Развесьте у входа в дом, на заборе или в сарае старые лапти. Наши предки верили, что нечистая сила, увидев такое множество обуви, запутается и уйдет, не в силах навредить хозяевам или скоту. Также крайне благоприятный знак — прибить над входной дверью подкову «рожками» вверх, чтобы она, как полная чаша, привлекала в дом удачу и достаток. Провести день в мире и радости. Пообщайтесь с близкими, устройте тихий семейный ужин. Хорошее настроение в этот день — магнит для положительных событий.
Что категорически нельзя делать 16 сентября.
Чтобы не навлечь на себя несчастья, стоит избегать определенных действий:
Поднимать находки. Если увидите на улице деньги или ценности, не поднимайте их. По поверью, вместе с чужими деньгами вы можете взять на себя финансовые проблемы и потери их бывшего владельца. Готовить в дурном настроении. Пища легко впитывает энергетику повара. Приготовленная с плохими мыслями и в раздражении, она может передать негатив всем, кто ее попробует. Сплетничать и осуждать. Любые злые слова, сказанные в адрес другого человека, согласно приметам, вернутся к вам в тройном размере. Долго смотреться в зеркало. Особенно это касается вечера. Считается, что в этот день зеркала становятся порталом для нечистой силы, и долгое любование собой может привлечь в жизнь беды и проблемы. Ходить в лес, особенно девушкам. Лесная нечисть в этот день особенно активна и может заманить в чащу, наслать порчу или сделать характер невыносимым. Планировать свадьбу или сватовство. Союз, заключенный в День Домны, считается непрочным и сулит ссоры и скорый разлад.
Погодные приметы на 16 сентября 2025 года.
Наблюдая за природой, наши предки могли предсказать будущее. Утренний туман — к ясной и сухой погоде. Большие муравейники — к суровой, морозной зиме. Обилие паутины — к теплой осени и затяжному «бабьему лету».Много шишек на елях — зима будет снежной, но мягкой. Красный закат — ждите скорых заморозков. Дождь после обеда — ненастье затянется надолго. Гремит гром — осень будет теплой.
Проведите этот день осознанно: наведите порядок в доме и мыслях, проявите заботу о близких и избегайте дурных поступков. Тогда святая Домна, чья жизнь была примером стойкости и добродетели, обязательно станет вашей заступницей.
КТО ТАКАЯ ДОМНА НИКОМИДИЙСКАЯ.
Домна Никомидийская — раннехристианская святая, почитаемая как мученица, чья жизнь стала примером несгибаемой стойкости духа, милосердия и преданной веры. Её история разворачивалась в один из самых трагических периодов для христианства — во времена жестоких гонений при римском императоре Максимиане (конец III — начало IV века).
От языческой жрицы к христианской мученице.
Изначально Домна была языческой жрицей при императорском дворе в Никомидии (крупный центр в Малой Азии, на территории современной Турции). Её жизнь круто изменилась, когда ей в руки попали тексты Священного Писания, вероятнее всего, Деяния Святых Апостолов. Слова о Христе и Его учении глубоко тронули её сердце. Домна тайно приняла крещение от епископа Никомидийского Анфима и полностью посвятила себя новой вере.
Когда по приказу императора Максимиана начались массовые гонения на христиан, Домна, желая сохранить веру, была вынуждена скрываться. Чтобы избежать расправы, она остригла волосы, переоделась в мужскую одежду и нашла приют сначала в женском, а затем и в мужском монастыре. Однако её укрытие было обнаружено.
Милосердие до последнего вздоха.
Даже скрываясь, Домна не думала о собственном спасении. Она и её сподвижник, святой Евфимий, проявляли величайшее мужество и милосердие: тайно заботились о погребении тел казненных христиан, которых было запрещено предавать земле. Согласно житию, однажды Домна помогала рыбакам тянуть сеть и узнала в выловленных телах своих казненных друзей — мучеников Индиса, Горгония и Петра. Она с почестями похоронила их.
Вскоре после этого её саму схватили. Представ перед судом, Домна отказалась отречься от Христа и принести жертву идолам. За свою непоколебимую веру она была причислена к лику мучеников, приняв смерть через усечение мечом.
Святая Домна Никомидийская почитается как заступница рода человеческого. К ней обращаются в молитвах с просьбами:
О защите семьи и рода от всякого зла и невзгод. Об укреплении в вере, особенно в моменты жизненных испытаний. О даровании мужества и стойкости перед лицом трудностей.
Её жизнь — это путь к обретению веры, которую она пронесла через пытки и смерть, доказав её силу своей жертвой.
