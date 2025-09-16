Что можно, а что нельзя делать 16 сентября

Поднимать находки. Если увидите на улице деньги или ценности, не поднимайте их. По поверью, вместе с чужими деньгами вы можете взять на себя финансовые проблемы и потери их бывшего владельца. Готовить в дурном настроении. Пища легко впитывает энергетику повара. Приготовленная с плохими мыслями и в раздражении, она может передать негатив всем, кто ее попробует. Сплетничать и осуждать. Любые злые слова, сказанные в адрес другого человека, согласно приметам, вернутся к вам в тройном размере. Долго смотреться в зеркало. Особенно это касается вечера. Считается, что в этот день зеркала становятся порталом для нечистой силы, и долгое любование собой может привлечь в жизнь беды и проблемы. Ходить в лес, особенно девушкам. Лесная нечисть в этот день особенно активна и может заманить в чащу, наслать порчу или сделать характер невыносимым. Планировать свадьбу или сватовство. Союз, заключенный в День Домны, считается непрочным и сулит ссоры и скорый разлад.