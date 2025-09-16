Лунный календарь садовода-огородника: Что делать на даче 16 сентября 2025 года

Сбор урожая корнеплодов и луковичных культур. Убывающая Луна в Раке — отличное время для сбора корнеплодов, таких как морковь, свёкла, репа, редька, а также лука и чеснока. Корни в этот период насыщены питательными веществами, что делает их особенно вкусными и хорошо сохраняющимися. После сбора урожая обязательно просушите его перед закладкой на хранение. >>> Что делать с опавшими листьями Полив и подкормка растений. Рак — знак, усиливающий восприимчивость растений к влаге, поэтому 16 сентября идеально подходит для полива. Если осень сухая, хорошо увлажните грядки с многолетними культурами, такими как клубника или малина. Также можно внести органические удобрения (компост, перегной) под плодовые деревья и кустарники, чтобы укрепить их перед зимой. Посадка и пересадка многолетников. Это удачный день для посадки луковичных цветов (тюльпаны, нарциссы, гиацинты), а также для пересадки многолетних трав, таких как щавель или ревень. Корневая система растений в этот период активно развивается, что способствует хорошей приживаемости. >>> Надо ли осенью вскапывать землю на огороде Обработка почвы. Убывающая Луна благоприятствует работам, связанным с почвой. Перекопайте грядки, добавляя органику, чтобы улучшить структуру земли. Также можно провести мульчирование грядок с озимыми культурами или многолетниками, чтобы защитить их от осенних заморозков. >>> Надо ли осенью белить деревья Сбор семян. Если вы хотите заготовить семена для следующего сезона, 16 сентября — подходящий день. Собирайте семена с полностью созревших растений, таких как укроп, петрушка или цветы (бархатцы, календула). Храните их в сухом месте, чтобы избежать порчи.