Лунный календарь садовода-огородника: Что делать на даче 16 сентября 2025 года

16 сентября 2025 года Луна находится в фазе убывания и проходит через знак зодиака Рак. Это время благоприятно для определённых работ в саду и огороде, так как убывающая Луна способствует накоплению энергии в корнях растений, а Рак, как водный знак, усиливает плодородие почвы и благоприятствует уходу за растениями, связанным с поливом и питанием. В этот день стоит сосредоточиться на задачах, которые помогут подготовить участок к осеннему периоду и будущему сезону.
Работы в огороде.
Сбор урожая корнеплодов и луковичных культур. Убывающая Луна в Раке — отличное время для сбора корнеплодов, таких как морковь, свёкла, репа, редька, а также лука и чеснока. Корни в этот период насыщены питательными веществами, что делает их особенно вкусными и хорошо сохраняющимися. После сбора урожая обязательно просушите его перед закладкой на хранение. Полив и подкормка растений. Рак — знак, усиливающий восприимчивость растений к влаге, поэтому 16 сентября идеально подходит для полива. Если осень сухая, хорошо увлажните грядки с многолетними культурами, такими как клубника или малина. Также можно внести органические удобрения (компост, перегной) под плодовые деревья и кустарники, чтобы укрепить их перед зимой. Посадка и пересадка многолетников. Это удачный день для посадки луковичных цветов (тюльпаны, нарциссы, гиацинты), а также для пересадки многолетних трав, таких как щавель или ревень. Корневая система растений в этот период активно развивается, что способствует хорошей приживаемости. Обработка почвы. Убывающая Луна благоприятствует работам, связанным с почвой. Перекопайте грядки, добавляя органику, чтобы улучшить структуру земли. Также можно провести мульчирование грядок с озимыми культурами или многолетниками, чтобы защитить их от осенних заморозков. Сбор семян. Если вы хотите заготовить семена для следующего сезона, 16 сентября — подходящий день. Собирайте семена с полностью созревших растений, таких как укроп, петрушка или цветы (бархатцы, календула). Храните их в сухом месте, чтобы избежать порчи.
Работы в саду.
Обрезка и формирование кустарников. На убывающей Луне можно проводить санитарную обрезку плодовых деревьев и кустарников (малина, смородина, крыжовник). Удаляйте сухие, больные или повреждённые ветви, чтобы растения легче перенесли зиму. Однако избегайте радикальной формирующей обрезки, так как это может ослабить растения. Подготовка к зиме. В Раке хорошо проводить мероприятия по защите сада от холодов. Укройте теплолюбивые кустарники (например, розы или гортензии) агроволокном или лапником. Проверьте состояние коры на деревьях и при необходимости побелите стволы, чтобы защитить их от солнечных ожогов и вредителей. Сбор поздних плодов. Если в вашем саду ещё остались поздние сорта яблок, груш или слив, самое время их собрать. Плоды, собранные в этот день, будут хорошо храниться благодаря влиянию убывающей Луны. Заготовка черенков. Для тех, кто планирует размножение кустарников, 16 сентября подходит для заготовки черенков смородины, крыжовника или декоративных культур. Храните их в прохладном месте до весенней посадки.
Работы в теплице.
В теплице можно заняться уборкой остатков урожая (поздние томаты, перцы, огурцы), а также провести подготовку к следующему сезону. Замените верхний слой почвы, внесите компост или биогумус. Если вы выращиваете зелень (укроп, петрушка, салат), этот день благоприятен для полива и рыхления почвы вокруг растений.
Дополнительные рекомендации.
Сбор трав. Рак усиливает целебные свойства растений, поэтому 16 сентября подходит для заготовки лекарственных трав, таких как мята, мелисса или ромашка. Сушите их в тени, чтобы сохранить полезные вещества. Консервация. Если вы занимаетесь заготовками, этот день хорош для приготовления домашних консервов, особенно из корнеплодов или фруктов, собранных в этот период.
Что не надо делать на огороде 16 сентября 2025 года.
Посев и посадка растений, предназначенных для роста надземной части. Убывающая Луна не способствует активному росту стеблей и листьев, поэтому не рекомендуется сеять или сажать культуры, такие как капуста, салат или зелень, если вы ожидаете быстрого развития.
Сбор урожая для немедленного употребления. Плоды и овощи, собранные в этот день, лучше подходят для длительного хранения, а не для свежего потребления, так как их вкус может быть менее выраженным.
Радикальная обрезка деревьев. Избегайте сильной обрезки плодовых деревьев, так как это может ослабить их перед зимой.
Пересадка растений с развитой надземной частью. Пересадка таких культур, как томаты или перцы, может привести к их плохой приживаемости.
Чрезмерный полив. Хотя Рак благоприятствует поливу, не переувлажняйте почву, чтобы избежать загнивания корней.
16 сентября 2025 года — продуктивный день для садоводов и огородников, особенно для работ, связанных с корнями, почвой и подготовкой к зиме. Учитывайте рекомендации лунного календаря, чтобы максимально эффективно использовать это время и заложить основу для успешного следующего сезона.
