16 сентября: какой сегодня праздник

На Руси этот день называли День Дорофея и Домны. Существовал обычай собирать вокруг дома всяческую старую рухлядь и вешать её на колья вокруг огорода, под крыши хлевов или на столбы у ворот. Считалось, что это защищает от сглаза дом, двор, скотину, урожай и самих хозяев. В это время активно продолжалась уборка льна, которую старались завершить до начала обильных дождей и холодов.