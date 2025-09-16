16 сентября: какой сегодня праздник

16 сентября — это вторник, 259-й день года, до конца года остаётся 106 дней.
Праздники 16 сентября 2025.
Международный день охраны озонового слояМеждународный день красной пандыМеждународный день интервенционной кардиологииДень рождения Джульетты.
Православные праздники 16 сентября 2025.
Память священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика ЕвфимияПамять мученицы Василиссы НикомидийскойПразднование в честь Писидийской иконы Божией МатериПеренесение мощей благоверных князя Петра (в иночестве Давида) и княгини Февронии (в иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев (переходящее празднование).
Приметы и традиции на 16 сентября.
На Руси этот день называли День Дорофея и Домны. Существовал обычай собирать вокруг дома всяческую старую рухлядь и вешать её на колья вокруг огорода, под крыши хлевов или на столбы у ворот. Считалось, что это защищает от сглаза дом, двор, скотину, урожай и самих хозяев. В это время активно продолжалась уборка льна, которую старались завершить до начала обильных дождей и холодов.
У кого именины 16 сентября.
Мужские: Алексей, Андрей, Василий, Владимир, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей, Филипп.
Женские: Василиса.
Кто из знаменитостей родился 16 сентября.
1745 год — Михаил Кутузов, русский полководец, генерал-фельдмаршал.
1925 год — Би Би Кинг, американский музыкант, «король блюза».
1936 год — Михаил Кокшенов, советский и российский актёр театра и кино.
1937 год — Александр Медведь, советский борец, трёхкратный олимпийский чемпион.
1942 год — Ангелина Вовк, диктор центрального телевидения, народная артистка России.
1945 год — Евгений Петросян, артист разговорного жанра, народный артист России.
1952 год — Микки Рурк, американский киноактёр.
1956 год — Дэвид Копперфильд, американский фокусник-иллюзионист.
1984 год — Кэти Мелуа, британская и грузинская певица.
Исторические события 16 сентября.
1492 год — Во время первой экспедиции Христофора Колумба открыто Саргассово море.
1821 — Россия подтвердила свои исключительные права на Аляску. >>> Почему Россия продала Аляску.