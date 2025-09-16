Дайверы подняли артефакты с затонувшего у Греции «близнеца» Титаника

Греческая команда дайверов провела уникальное погружение к затонувшему во время Первой мировой войны лайнеру «Британник» — «близнецу» знаменитого «Титаника». В период с 6 по 13 мая 2025 года, по согласованию с Министерством культуры Греции, специалисты впервые осуществили выборочный подъем артефактов с глубины более 120 метров у берегов острова Кея.
«Британник» — трансатлантический лайнер той же серии, что и «Титаник», который в годы войны служил плавучим госпиталем. В ноябре 1916 года судно подорвалось на мине и затонуло, унеся жизни 30 человек из 1065 находившихся на борту. Инициатором экспедиции стал британский историк Саймон Миллс, основавший Britannic Foundation, занимающуюся сохранением истории судна.
В ходе погружения были подняты на поверхность корабельный колокол, сигнальный фонарь, керамическая плитка из турецкой бани и бинокль. Однако из-за сложных условий — сильного течения, глубины и плохой видимости — не все запланированные предметы удалось извлечь. Поднятые артефакты войдут в экспозицию Национального музея морских древностей в Пирее.