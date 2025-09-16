Дайверы подняли артефакты с затонувшего у Греции «близнеца» Титаника

«Британник» — трансатлантический лайнер той же серии, что и «Титаник», который в годы войны служил плавучим госпиталем. В ноябре 1916 года судно подорвалось на мине и затонуло, унеся жизни 30 человек из 1065 находившихся на борту. Инициатором экспедиции стал британский историк Саймон Миллс, основавший Britannic Foundation, занимающуюся сохранением истории судна.