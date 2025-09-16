Беги, Никита, беги: комедия с Кологривым стала лучшей отечественной новинкой в кино

Почти в два раза упали сборы проекта «Вниз» с Егором Кридом, чей герой заперт в лифте с невестой и психопатом. Неделей ранее картина была на первом месте чарта с 44 млн, теперь занимает третье место с 26 млн. Сдал позиции и японский триллер «Выход 8», снятый по мотивам видеоигры. Его главный герой тоже в ловушке — в запутанных лабиринтах метро, откуда пытается найти выход. Фильм сместился с третьей на четвертую строчку, добавив себе еще 19 млн рублей (на 10 млн меньше, чем на прошлой неделе).