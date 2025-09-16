Беги, Никита, беги: комедия с Кологривым стала лучшей отечественной новинкой в кино

Фильм Люка Бессона «Дракула» стал лидером российского кинопроката, заработав 102 млн рублей за уикенд. Лучшая отечественная новинка — комедия с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым «Беги». Самую высокую посещаемость среди новых релизов показал мультфильм «Зверопоезд». «Известия» — об итогах кинопроката в выходные.
«Дракула» и «Беги» стали лидерами проката.
Посещаемость кинотеатров после традиционного летнего спада начала постепенно расти. С отметки в 700 тыс. человек за выходные еще неделей ранее она увеличилась до почти 950 тыс. за прошлый уикенд, по данным ЕАИС.
— Кинозрители постепенно входят в осенний ритм жизни — возвращаются в кинотеатры для досуга в выходные дни после летних отпусков и прогулок на свежем воздухе. Плюс в прокате появились громкие и интересные новинки — «Дракула» Бессона всколыхнула прокат однозначно, — объяснила «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
Фото: Canal+Кадр из фильма «Дракула».
Новая экранизация романа ирландского писателя Брэма Стокера «Дракула» стала лидером отечественного проката. В постановке Люка Бессона — режиссера культовых фильмов «Леон», «Пятый элемент» и «Такси» — мрачный герой граф Дракула становится убитым горем после смерти жены принцем. Он обрекает себя на бессмертие, чтобы воссоединиться с любимой во что бы то ни стало. Спустя сотни лет мучений он находит ту, которую искал.
Картина заработала 102 млн рублей за первый уикенд в прокате, что обеспечило ей первую строчку национального бокс-офиса.
— Фильмы про вампиров пользуются особой популярностью в осенний период. Новый «Дракула» Люка Бессона — ожидаемое событие в мире кино. Большой костюмированный проект о вечной любви выгодно выделяется по сравнению с другими релизами проката. Тут можно вспомнить прошлогодний успех «Графа Монте-Кристо», который выходил примерно в это же время. Фильм привлек внимание и поклонников готического романа «Дракула» Брэма Стокера, и фанатов адаптации Фрэнсиса Форда Копполы, — отметила Ольга Зинякова.
Фото: All Media CompanyКадр из фильма «Беги».
Лучшей отечественной новинкой выходных стала криминальная комедия «Беги» с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым в главных ролях. По сюжету молодой вор-медвежатник Саша идет на очередное дело, но всё выходит из-под контроля и оборачивается для него самым непредсказуемым образом. В доме своей новой жертвы он становится свидетелем преступления — убийства. Теперь сам Саша — цель, на которую начинается охота. Осложняет ситуацию то, что утром парню, который теперь в бегах, нужно попасть на утренник к ребенку, иначе он рискует потерять самое дорогое.
Новинка заняла шестую строчку бокс-офиса, заработав за выходные около 17 млн рублей. Зрители хвалят ленту за напряженный и динамичный сюжет, неожиданные повороты, остроумные диалоги и юмор, а также актерский тандем и игру.
Кологривый снова в топе.
Вторую строчку чарта занял семейный релиз — мультфильм «Зверопоезд». Он принес кассе почти 45 млн рублей и показал самую высокую посещаемость среди дебютантов — в среднем 14 человек на сеанс.
Фото: Apollo FilmsКадр из мультфильма «Зверопоезд».
Хотя такими цифрами могут похвастаться и старички бокс-офиса. Среди них фильм «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым, который в прокате уже три месяца и замыкает топ-10 с 7 млн по итогам выходных (общие сборы — больше 800 млн рублей). А также «Семейный призрак» — еще одна российская картина с Кологривым, но теперь в образе привидения. Она вышла в прокат в конце августа. В минувший уикенд комедия записала на свой счет 14 млн рублей, заняв седьмое место рейтинга.
Почти в два раза упали сборы проекта «Вниз» с Егором Кридом, чей герой заперт в лифте с невестой и психопатом. Неделей ранее картина была на первом месте чарта с 44 млн, теперь занимает третье место с 26 млн. Сдал позиции и японский триллер «Выход 8», снятый по мотивам видеоигры. Его главный герой тоже в ловушке — в запутанных лабиринтах метро, откуда пытается найти выход. Фильм сместился с третьей на четвертую строчку, добавив себе еще 19 млн рублей (на 10 млн меньше, чем на прошлой неделе).
Среди других лидеров уикенда — «Доктор динозавров» (18 млн), «Всеведущий читатель» (10 млн), «Колбаса» (7 млн).