Бродвей окрасился в цвета российского флага. На огромных билбордах в Нью-Йорке начали транслировать проморолики «Интервидения». Пять дней подряд в самом центре Манхэттена, на Таймс-сквер, будут показывать виды Кремля и рассказывать о проведении в России международного музыкального конкурса, в котором примут участие певцы из 23 стран. «Известия» побывали в «Большом яблоке» и пообщались с простыми американцами.
Увидеть их вместе.
Утро понедельника в Нью-Йорке выдалось солнечным, на небе ни облачка. Кто-то торопится на работу или учебу, кто-то неспешно прогуливается по центру города. На рекламные билборды с мелькающими один за другим роликами внимания обращают мало. Пока на фасаде высотки не оказывается Московский Кремль. Такое проигнорировать сложно!
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Елена Прохоровская.
Интерактивный рекламный щит 17×10 м расположен на Бродвее, между 46-й и 47-й улицами. Второй экран — неподалеку, между 43-й и 44-й улицами. Его размеры чуть меньше, 16×8. Зато место — знаковое: театральный квартал. По соседству находятся редакция The New York Times, Театр Lyceum, где идет знаменитый мюзикл Mamma Mia, и городской оазис Нью-Йорка Брайант-парк. Ролик будет транслироваться 44 раза в день с 15 до 19 сентября.
Появление на экране заставки «Интервидения» на фоне московских достопримечательностей стало неожиданностью для американцев. Не каждый день увидишь на огромном билборде слова «Россия, Москва». «Известия» пообщались с первыми зрителями на площади Таймс-сквер.
— Это музыкальное видео очень классное, — сказал Лат Тхи. — Все эти страны — я бы хотел увидеть их вместе.
— По-моему, это отличная идея, видео рекомендует людям пойти посмотреть, — солидарен с ним прохожий, представившийся как Любен. — Думаю, «Интервидение» — отличный конкурс, который объединит больше людей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Елена Прохоровская.
А девушка с экстремально красными волосами Тиа оценила размах организации.
— По-моему, замечательно, что все собираются и музицируют, — улыбается Тиа. — Думаю, это хорошо, потому что научит молодое поколение тому, что хотя все мы и разные, но различий в нас не слишком много. Мы можем уживаться и делать что-то совместно без драмы. Это очень круто!
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Елена Прохоровская.
Вопреки всей антирусской пропаганде, прохожие реагируют без негатива. Латойя после просмотра ролика конкурса, в котором примет участие и США, воскликнула: «Это было очень интересно. Сегодня людям по всему миру нужно объединяться. Для нынешнего поколения это очень нужно. Поэтому очень классно, что мы все можем сойтись воедино».
А японец Шунсуке Миякава и вовсе признался «Известиям», что хотел бы поехать в Москву. «Мне нравится этот музыкальный конкурс, и я хотел бы поучаствовать», — признался молодой человек «Известиям».
Сын Майкла Джексона в России.
Тем временем западная пресса воспринимает «Интервидение» весьма болезненно.
Фото: РИА Новости/Владимир АстапковичВидеообращение Брэндона Ховарда (США) к участникам международного музыкального конкурса «Интервидение».
Особенно смущает американские и британские СМИ участие в конкурсе американского певца Брэндона Ховарда, которого многие считают сыном Майкла Джексона.
«Родившийся в Лос-Анджелесе артист первым представит США на возрожденном в России конкурсе песни “Интервидение” — культурном зрелище, которое одновременно является ностальгическим воспоминанием и современным геополитическим маневром», — пишет The Guardian. Еще одна цитата: «Россия стряхивает пыль с бренда “Интервидение”, который практически не использовался с 1980 года».
Настоящее отчаяние читается в заголовке The Times:
«Калифорнийский певец назван исполнителем на конкурсе-конкуренте “Евровидения”. Брэндон Ховард объявлен американским представителем на “Интервидении” — песенном конкурсе, поддерживаемом Кремлем, в котором участвуют исполнители из Северной Кореи и Саудовской Аравии».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
Ну, а агентство Reuters сетует:
«В отличие от “Евровидения”, которое часто отдает дань уважения ЛГБТ-темам (движение признано в России экстремистским и запрещено. — Ред.) и исполнителям, “Интервидение”, согласно документам, с которыми ознакомилось агентство Reuters, будет придерживаться более сдержанного тона, подчеркивая уважение к “традиционным общечеловеческим, духовным и семейным ценностям”.
Россия плюс 22 страны.
Пока западные СМИ задаются вопросом, кто же поддерживает альтернативное видение Кремля, в Москву прибывают участники из 22 стран. Среди них Объединенные Арабские Эмираты, Куба, Венесуэла, Саудовская Аравия, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР, а также Сербия, сохраняющая статус страны-кандидата в ЕС.
— Я просто восхищена «Интервидением» и не могу дождаться, когда смогу выступить и получить этот прекрасный опыт со всеми участниками из разных стран, — призналась «Известиям» участница из Катара Дана Аль-Мир. — Я так рада видеть всех здесь, и, возможно, в будущем я даже смогу спеть на русском.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард КорниенкоПевица Дана Аль-Мир (Катар) на жеребьевке участников международного музыкального конкурса «Интервидение» 2025 в национальном центре «Россия».
Из Китая прилетел сладкоголосый Ван Си. На родине его сравнивают с Элвисом Пресли. Выпускник Шэньянской консерватории благодаря привлекательной внешности принимал участие в конкурсе «Самое красивое азиатское лицо». Певец владеет несколькими языками и снимался в кино.
— В Москве я впервые, — рассказал «Известиям» Ван Си. — Для начала я планирую осмотреть основные достопримечательности города. И, конечно, достойно представить своим выступлением на «Интервидении» историю и культуру Китая.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард КорниенкоПевец Ван Си (Китай) на жеребьевке участников международного музыкального конкурса «Интервидение» 2025 в национальном центре «Россия».
Больше, чем просто участие в песенном конкурсе, приезд на «Интервидение» и для представителя США. По признанию исполнителя, композиция «We are champions» знаменует начало новой главы в его творчестве. «Это зажигательный гимн, созданный для стадионов, фестивалей и всемирного единения», — признается Брэндон Ховард.
Увидеть результат масштабной подготовки зрители всего мира смогут уже 20 сентября. А пока остается следить за анонсами — в том числе на главных улицах Нью-Йорка.