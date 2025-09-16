Таймс вперед: конкурс «Интервидение» вышел на экраны Нью-Йорка

— По-моему, замечательно, что все собираются и музицируют, — улыбается Тиа. — Думаю, это хорошо, потому что научит молодое поколение тому, что хотя все мы и разные, но различий в нас не слишком много. Мы можем уживаться и делать что-то совместно без драмы. Это очень круто!