Календарь на 16 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

16 сентября в мире говорят о защите озонового слоя Земли. В этот день в 1987 году с целью сокращения опасных выбросов был подписан знаменитый Монреальский протокол. Сегодня свой праздник отмечают медицинские клоуны — волонтеры-аниматоры, которые дарят больным заряд хорошего настроения. По народному календарю — день Домны Доброродной, когда принято избавляться от домашнего хлама. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 16 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 16 сентября.
* ~Международный день охраны озонового слоя~
Во второй половине ХХ века ученые обнаружили возрастающее антропогенное воздействие на озоновый слой Земли. Выяснилось, что максимальное влияние на него оказывают выбросы веществ из группы хлорфторуглеводородов. Это ведет к негативным последствиям для окружающей среды и здоровья человека.
Важным шагом в борьбе с этой проблемой стало подписание 16 сентября 1987 года Монреальского протокола Венской конвенции «Об охране озонового слоя». Согласно документу, страны обязаны поэтапно сократить производство озоноразрушающих веществ, вплоть до полного его прекращения.
В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя. Каждый год дата посвящается отдельной теме, связанной с выполнением Монреальского протокола. В этот день проводятся экологические акции и конференции. Ученые, общественные деятели, политики говорят о результатах исследований озонового слоя и о том, какие меры приняты для его сохранения.
* ~День медицинских клоунов~
16 сентября профессиональный праздник отмечают медицинские клоуны. Они приходят к пациентам больниц, чтобы оказать им психоэмоциональную поддержку. Чаще всего клоуны — это волонтеры или профессиональные аниматоры, которые занимаются добрым делом в свободное время.
Традиция больничной клоунады зародилась в США в конце 1980-х годов, когда активисты объединялись в группы и устраивали бесплатные представления в больницах. Инициатива имела терапевтический эффект. Постепенно такой формат помощи пациентам стал популярен в других странах. Медицинские клоуны работают во многих российских больницах и онкоцентрах.
* ~День учреждения ордена Красного Знамени в России~
16 сентября 1918 года декретом ВЦИК учрежден орден «Красное Знамя» РСФСР. Награду вручали за храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите молодого советского государства. Первыми орденоносцами стали герой Гражданской войны Василий Блюхер, командир 1-го Социалистического рабоче-крестьянского отряда ВЦИК Василий Панюшкин и командарм 2-й конной армии Филипп Миронов.
В 1924 году был учрежден общесоюзный орден Красного Знамени. Его могли получить не только граждане, но и военные корабли, воинские части, объединения и соединения — их называли «краснознаменными». В разное время орденом были награждены такие города, как Ленинград (Петроград), Волгоград, Севастополь, Ташкент, Грозный и другие.
* ~Международный день интервенционной кардиологии~
16 сентября 1977 года состоялась первая в мире коронарная ангиопластика. Ее провел немецкий врач Андреас Грюнциг. В честь этого знаменательного для медицины события в 2022 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН был учрежден Международный день интервенционной кардиологии.
Благодаря методам интервенционной кардиологии выросла продолжительность жизни, улучшилось состояние пациентов со стенокардией, инфарктами, хронической ишемией и другими опасными сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этот день врачи ведут просветительскую работу, рассказывая пациентам о современных методах лечения болезней сердца и сосудов, факторах риска, осложнениях и профилактике.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 16 сентября в других странах.
* День рождения Джульетты — Италия. Героиня трагедии Уильяма Шекспира стала покровительницей молодых влюбленных итальянцев. По легенде, Джульетта родилась 16 сентября 1284 года. В честь этого события в Вероне ежегодно проходят фестивали, костюмированные шествия и показы. Туристы стараются прикоснуться к статуе Джульетты, чтобы обрести настоящую любовь. Неподалеку от памятника расположен дом семьи Капулетти, где все желающие оставляют на стенах любовные записки. Администрации города даже пришлось установить специальные ящики для посланий.
* День независимости — Мексика. В этот день страна отмечает годовщину мексиканской войны за независимость от испанских колониальных властей. Военные действия начались в селении Долорес 16 сентября 1810 года, а завершились только спустя 11 лет. Праздник начинают отмечать накануне вечером. Главная традиция — воссоздание событий тех дней. На площадях разыгрываются бои, а жители кричат: «Вива, Мексика!» В этот праздник чтят память народных героев, возглавивших освободительное движение.
* День принца — Нидерланды. Ежегодный праздник символизирует открытие парламентского года. В третий вторник сентября королевская семья проезжает по улицам Гааги и останавливается у здания парламента. Там монарх приветствует народ, оглашает планы властей на год и состояние бюджета страны. Это событие вызывает интерес не только у жителей Гааги, но и у многочисленных туристов.
Религиозные праздники 16 сентября.
* День памяти священномученика Анфима, епископа Никомидийского.
Священномученик Анфим жил в первой половине III века во времена великого гонения на христиан. По приказу императора язычники подожгли храм, где в праздник молились 20 тысяч христиан. Службу вел епископ Анфим. Тысячи верующих погибли в огне. Но христиане продолжали исповедовать веру ценой своей жизни. История сохранила имена никомидийских мучеников Дорофея, Мардония, Петра, Горгония, Евфимия, Домны и других святых.
Епископ Анфим, которому удалось спастись, скрывался по просьбе паствы в селении недалеко от Никомидии. Он обращался к христианам с посланиями, призывая их быть стойкими и мужественными. Когда одно из писем было перехвачено, на Анфима открыли охоту. В конце концов он предстал перед императором Максимианом и после долгих пыток был умерщвлен ударом меча.
* День святой Ефимии.
Католическая церковь 16 сентября вспоминает святую Ефимию Всехвальную, почитаемую в лике великомучеников. Она родилась в конце III века в греческом городе Халкидоне. Происходила из христианской семьи. Во время правления императора Диоклетиана ее и других христиан арестовали во время богослужения. Правитель пытался расположить к себе Ефимию подарками, уговаривая отречься от веры, но та не соглашалась. Ее жестоко пытали и в конце концов отдали на растерзание диким зверям.
По легенде, саркофаг с мощами Ефимиии был выброшен в море спустя пять веков после ее смерти. Он приплыл в хорватский город Ровинь, где в честь великомученицы воздвигли храм, а на колокольне установили ее статую. Святая Ефимия считается небесной покровительницей города.
Народные праздники и приметы 16 сентября.
* Домна Доброродная.
Православная церковь чтит память святой мученицы Домны Никомидийской. В народном календаре праздник стал именоваться Домна Доброродная. По традиции в этот день наводили порядок в домах, сараях и амбарах, чтобы всю осень жить в достатке. Существовала поговорка: что уже не впрок стало — Домна вместе с картофельной ботвой на грядке сжигала. С этими словами хозяйки избавлялись от изношенных и ненужных вещей. Годную одежду перестирывали и заштопывали.
Старинные предметы обихода старались не выбрасывать, а относили на чердак или складывали в сарай. Крестьяне верили, что эти вещи хранят память семьи и оберегают домочадцев. Изношенные лапти вешали над калиткой, чтобы защитить жилище от сглаза.
Дом начинали готовить к надвигающимся холодам, переселялись из летних веранд внутрь теплой избы. Также в это время наблюдали за погодой. Если на Домну гремел гром, ждали теплую осень. А туман в полнолуние сулил ясную погоду в ближайшие дни.
Приметы.
Чтобы привлечь удачу, нужно раздать старые вещи или сжечь их.
Смотреться в зеркало на Домну нужно как можно реже, иначе постигнут неудачи.
Вокруг дома нужно расставить старинные вещи, чтобы уберечься от сглаза.
Дождь после обеда — жди затяжного ненастья.
Какие исторические события произошли 16 сентября.
* 1492 год — Христофор Колумб открыл Саргассово море во время первой экспедиции.
* 1978 год — в Иране произошло Табасское землетрясение, унесшее около 20 тысяч жизней.
* 1993 год — начались бои за Сухуми в Абхазии, которые историки называют одними из самых кровопролитных в грузино-абхазском конфликте.
Дни рождения и юбилеи 16 сентября.
* В 1387 году родился Генрих V — король Англии, который оказал большое влияние на ход Столетней войны.
Кто отмечает день рождения.
* 83 года исполняется Ангелине Вовк — диктору Центрального телевидения СССР, ведущей «Песни года», народной артистке России.
* 79 лет исполняется Марку Горенштейну — советскому и российскому дирижеру, народному артисту России.