Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Календарь на 16 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

16 сентября в мире говорят о защите озонового слоя Земли. В этот день в 1987 году с целью сокращения опасных выбросов был подписан знаменитый Монреальский протокол. Сегодня свой праздник отмечают медицинские клоуны — волонтеры-аниматоры, которые дарят больным заряд хорошего настроения. По народному календарю — день Домны Доброродной, когда принято избавляться от домашнего хлама. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 16 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

16 сентября в мире говорят о защите озонового слоя Земли. В этот день в 1987 году с целью сокращения опасных выбросов был подписан знаменитый Монреальский протокол. Сегодня свой праздник отмечают медицинские клоуны — волонтеры-аниматоры, которые дарят больным заряд хорошего настроения. По народному календарю — день Домны Доброродной, когда принято избавляться от домашнего хлама. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 16 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 16 сентября.

* ~Международный день охраны озонового слоя~

Во второй половине ХХ века ученые обнаружили возрастающее антропогенное воздействие на озоновый слой Земли. Выяснилось, что максимальное влияние на него оказывают выбросы веществ из группы хлорфторуглеводородов. Это ведет к негативным последствиям для окружающей среды и здоровья человека.

Важным шагом в борьбе с этой проблемой стало подписание 16 сентября 1987 года Монреальского протокола Венской конвенции «Об охране озонового слоя». Согласно документу, страны обязаны поэтапно сократить производство озоноразрушающих веществ, вплоть до полного его прекращения.

В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя. Каждый год дата посвящается отдельной теме, связанной с выполнением Монреальского протокола. В этот день проводятся экологические акции и конференции. Ученые, общественные деятели, политики говорят о результатах исследований озонового слоя и о том, какие меры приняты для его сохранения.

* ~День медицинских клоунов~

16 сентября профессиональный праздник отмечают медицинские клоуны. Они приходят к пациентам больниц, чтобы оказать им психоэмоциональную поддержку. Чаще всего клоуны — это волонтеры или профессиональные аниматоры, которые занимаются добрым делом в свободное время.

Традиция больничной клоунады зародилась в США в конце 1980-х годов, когда активисты объединялись в группы и устраивали бесплатные представления в больницах. Инициатива имела терапевтический эффект. Постепенно такой формат помощи пациентам стал популярен в других странах. Медицинские клоуны работают во многих российских больницах и онкоцентрах.

* ~День учреждения ордена Красного Знамени в России~

16 сентября 1918 года декретом ВЦИК учрежден орден «Красное Знамя» РСФСР. Награду вручали за храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите молодого советского государства. Первыми орденоносцами стали герой Гражданской войны Василий Блюхер, командир 1-го Социалистического рабоче-крестьянского отряда ВЦИК Василий Панюшкин и командарм 2-й конной армии Филипп Миронов.

В 1924 году был учрежден общесоюзный орден Красного Знамени. Его могли получить не только граждане, но и военные корабли, воинские части, объединения и соединения — их называли «краснознаменными». В разное время орденом были награждены такие города, как Ленинград (Петроград), Волгоград, Севастополь, Ташкент, Грозный и другие.

* ~Международный день интервенционной кардиологии~

16 сентября 1977 года состоялась первая в мире коронарная ангиопластика. Ее провел немецкий врач Андреас Грюнциг. В честь этого знаменательного для медицины события в 2022 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН был учрежден Международный день интервенционной кардиологии.

Благодаря методам интервенционной кардиологии выросла продолжительность жизни, улучшилось состояние пациентов со стенокардией, инфарктами, хронической ишемией и другими опасными сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этот день врачи ведут просветительскую работу, рассказывая пациентам о современных методах лечения болезней сердца и сосудов, факторах риска, осложнениях и профилактике.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 16 сентября в других странах.

* День рождения Джульетты — Италия. Героиня трагедии Уильяма Шекспира стала покровительницей молодых влюбленных итальянцев. По легенде, Джульетта родилась 16 сентября 1284 года. В честь этого события в Вероне ежегодно проходят фестивали, костюмированные шествия и показы. Туристы стараются прикоснуться к статуе Джульетты, чтобы обрести настоящую любовь. Неподалеку от памятника расположен дом семьи Капулетти, где все желающие оставляют на стенах любовные записки. Администрации города даже пришлось установить специальные ящики для посланий.

* День независимости — Мексика. В этот день страна отмечает годовщину мексиканской войны за независимость от испанских колониальных властей. Военные действия начались в селении Долорес 16 сентября 1810 года, а завершились только спустя 11 лет. Праздник начинают отмечать накануне вечером. Главная традиция — воссоздание событий тех дней. На площадях разыгрываются бои, а жители кричат: «Вива, Мексика!» В этот праздник чтят память народных героев, возглавивших освободительное движение.

* День принца — Нидерланды. Ежегодный праздник символизирует открытие парламентского года. В третий вторник сентября королевская семья проезжает по улицам Гааги и останавливается у здания парламента. Там монарх приветствует народ, оглашает планы властей на год и состояние бюджета страны. Это событие вызывает интерес не только у жителей Гааги, но и у многочисленных туристов.

Религиозные праздники 16 сентября.

* День памяти священномученика Анфима, епископа Никомидийского.

Священномученик Анфим жил в первой половине III века во времена великого гонения на христиан. По приказу императора язычники подожгли храм, где в праздник молились 20 тысяч христиан. Службу вел епископ Анфим. Тысячи верующих погибли в огне. Но христиане продолжали исповедовать веру ценой своей жизни. История сохранила имена никомидийских мучеников Дорофея, Мардония, Петра, Горгония, Евфимия, Домны и других святых.

Епископ Анфим, которому удалось спастись, скрывался по просьбе паствы в селении недалеко от Никомидии. Он обращался к христианам с посланиями, призывая их быть стойкими и мужественными. Когда одно из писем было перехвачено, на Анфима открыли охоту. В конце концов он предстал перед императором Максимианом и после долгих пыток был умерщвлен ударом меча.

* День святой Ефимии.

Католическая церковь 16 сентября вспоминает святую Ефимию Всехвальную, почитаемую в лике великомучеников. Она родилась в конце III века в греческом городе Халкидоне. Происходила из христианской семьи. Во время правления императора Диоклетиана ее и других христиан арестовали во время богослужения. Правитель пытался расположить к себе Ефимию подарками, уговаривая отречься от веры, но та не соглашалась. Ее жестоко пытали и в конце концов отдали на растерзание диким зверям.

По легенде, саркофаг с мощами Ефимиии был выброшен в море спустя пять веков после ее смерти. Он приплыл в хорватский город Ровинь, где в честь великомученицы воздвигли храм, а на колокольне установили ее статую. Святая Ефимия считается небесной покровительницей города.

Народные праздники и приметы 16 сентября.

* Домна Доброродная.

Православная церковь чтит память святой мученицы Домны Никомидийской. В народном календаре праздник стал именоваться Домна Доброродная. По традиции в этот день наводили порядок в домах, сараях и амбарах, чтобы всю осень жить в достатке. Существовала поговорка: что уже не впрок стало — Домна вместе с картофельной ботвой на грядке сжигала. С этими словами хозяйки избавлялись от изношенных и ненужных вещей. Годную одежду перестирывали и заштопывали.

Старинные предметы обихода старались не выбрасывать, а относили на чердак или складывали в сарай. Крестьяне верили, что эти вещи хранят память семьи и оберегают домочадцев. Изношенные лапти вешали над калиткой, чтобы защитить жилище от сглаза.

Дом начинали готовить к надвигающимся холодам, переселялись из летних веранд внутрь теплой избы. Также в это время наблюдали за погодой. Если на Домну гремел гром, ждали теплую осень. А туман в полнолуние сулил ясную погоду в ближайшие дни.

Приметы.

Чтобы привлечь удачу, нужно раздать старые вещи или сжечь их.

Смотреться в зеркало на Домну нужно как можно реже, иначе постигнут неудачи.

Вокруг дома нужно расставить старинные вещи, чтобы уберечься от сглаза.

Дождь после обеда — жди затяжного ненастья.

Какие исторические события произошли 16 сентября.

* 1492 год — Христофор Колумб открыл Саргассово море во время первой экспедиции.

* 1821 год — Российская империя подтвердила исключительные права на Аляску. Впоследствии территория была передана США.
* 1857 год — американец Джеймс Лорд Пирпонт получил авторские права на песню One Horse Open Sleigh, которую позже переименовали в Jingle Bells. Рождественская песенка была написана для школьного представления.
* 1908 год — Уильям Дюрант основал компанию General Motors, ставшую одной из крупнейших в мире автомобильных корпораций.
* 1914 год — Государственная дума Российской империи приняла закон, запретивший продавать водку во время войны.
* 1931 год — в Москве основан Государственный Академический Центральный театр кукол им. С. В. Образцова.
* 1959 год — в США представили первый коммерческий копировальный аппарат Xerox 914.
* 1963 год — из Малайи, Сингапура, Саравака и Сабаха образовано государство Малайзия.
* 1966 год — в Нью-Йорке открылось здание «Метрополитен Опера», премьерной постановкой стала опера «Антоний и Клеопатра».
* 1976 год — житель Еревана Шаварш Карапетян спас с 10-метровой глубины 20 человек, когда переполненный троллейбус упал с моста в водохранилище.

* 1978 год — в Иране произошло Табасское землетрясение, унесшее около 20 тысяч жизней.

* 1983 год — Арнольд Шварценеггер получил американское гражданство. Позже он станет губернатором Калифорнии.

* 1993 год — начались бои за Сухуми в Абхазии, которые историки называют одними из самых кровопролитных в грузино-абхазском конфликте.

* 1998 год — состоялась премьера мюзикла «Нотр-Дам де Пари».
* 1999 год — в Волгодонске произошел террористический акт. В результате взрыва погибли 19 человек, более 80 были госпитализированы.

Дни рождения и юбилеи 16 сентября.

* В 1387 году родился Генрих V — король Англии, который оказал большое влияние на ход Столетней войны.

* В 1745 году родился Михаил Кутузов — русский полководец, генерал-фельдмаршал, главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 года.
* В 1747 году родилась Наталья Загряжская — фрейлина Екатерины II, которая стала одним из прообразов Пиковой дамы из произведения Александра Пушкина.
* В 1777 году родился Натан Майер Ротшильд — финансист, основатель банкирского дома Ротшильда в Лондоне, член известной богатой династии.
* В 1889 году родилась Мерседес Йеллинек — дочь австрийского предпринимателя Эмиля Йеллинека, в честь которой назвали автомобиль Mercedes.
* В 1900 году родился Иван Масленников — советский военный деятель, генерал армии, Герой Советского Союза.
* В 1924 году родилась Лорен Бэколл (настоящее имя — Бетти Джоан Перски) — актриса и обладательница премий «Оскар», «Сезар».
* В 1925 году родился Би Би Кинг (настоящее имя — Райли Би Кинг) — певец и гитарист из США по прозвищу «король блюза».
* В 1927 году родился Питер Фальк — американский актер, продюсер, режиссер, сценарист, широко известен по роли лейтенанта Коломбо в одноименном детективном телесериале.
* В 1936 году родился Михаил Кокшенов — советский и российский актер театра и кино, народный артист России.

Кто отмечает день рождения.

* 83 года исполняется Ангелине Вовк — диктору Центрального телевидения СССР, ведущей «Песни года», народной артистке России.

* 80 лет исполняется Евгению Петросяну — писателю-юмористу, артисту разговорного жанра, телеведущему, народному артисту России.

* 79 лет исполняется Марку Горенштейну — советскому и российскому дирижеру, народному артисту России.

* 73 года исполняется Микки Рурку — американскому киноактеру, звезде фильмов «Девять с половиной недель» и «Железный человек 2».
* 69 лет исполняется Дэвиду Копперфильду — американскому фокуснику-иллюзионисту.
* 53 года исполняется Дмитрию Дьяченко — режиссеру и сценаристу, снявшему сериал «Кухня».
* 44 года исполняется Алексис Бледел — американской актрисе, сыгравшей в сериалах «Девочки Гилмор» и «Рассказ служанки».
* 33 года исполняется Нику Джонасу — американскому певцу, участнику группы Jonas Brothers.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше