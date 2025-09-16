Календарь на 16 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

16 сентября в мире говорят о защите озонового слоя Земли. В этот день в 1987 году с целью сокращения опасных выбросов был подписан знаменитый Монреальский протокол. Сегодня свой праздник отмечают медицинские клоуны — волонтеры-аниматоры, которые дарят больным заряд хорошего настроения. По народному календарю — день Домны Доброродной, когда принято избавляться от домашнего хлама. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 16 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».