Народный календарь. Почему на Михайлов день, 19 сентября, нельзя работать

19 сентября церковь чтит память архангела Михаила — одного из самых почитаемых персонажей в Священном Писании. Он считается предводителем небесного воинства ангелов, защищающих закон Божий. Михаил также считается защитником душ усопших.
На Руси в этот день проводили мирские братчины, на которых люди собирались для обсуждения различных семейных вопросов. После общения, нередко переходившего в споры и разногласия, устраивались пиршества. За столом обычно происходили примирения и братания.
Считалось, что в эту дату нельзя работать, иначе за это можно получить наказание от Бога. Также 19 сентября нельзя отправляться в дальние поездки или надолго покидать дом, так как путешествие могло оказаться трудным и опасным.
Приметы погоды:
Туманное утро предвещает теплую погоду.
Если утром иней покрыл деревья, значит зима будет снежной.
Листья на березе не опадают — зима окажется холодной.
Количество дней, прошедших с новолуния до Михайлова дня, равняется числу паводков весной.
Именины отмечают: Андрей, Архип, Денис, Фекла, Всеволод, Давид, Иван, Дмитрий, Кирилл, Константин, Макар, Михаил.