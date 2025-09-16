Круглый стол на тему мультикультурализма в Беларуси и Азербайджане состоялся в Баку

Азербайджанские представители сделали акцент на том, что мультикультурализм является важной составной частью внутренней политики государства, а также значимым элементом внешней политики. Азербайджан обладает богатым культурно-духовным наследием и традициями толерантности, и сегодня это признано на международной арене. С 2011 года, раз в два года, в Баку проходит Всемирный форум по межкультурному диалогу. Например, в 6-м таком форуме в мае 2024 года приняли участие министр культуры Беларуси и белорусские парламентарии.