Круглый стол на тему мультикультурализма в Беларуси и Азербайджане состоялся в Баку

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА /. В Баку в Азербайджанском университете языков проведен круглый стол на тему «Мультикультурализм в Беларуси и Азербайджане», сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское посольство.
На мероприятии выступили Уполномоченный по делам религий и национальностей при Совете Министров Республики Беларусь Александр Румак, советник-посланник посольства Беларуси в Азербайджане Владимир Чушев, директор Центра белорусского языка и культуры при университете Сергей Климов, представители руководства вуза, Бакинского международного центра мультикультурализма, научного сообщества.
С белорусской стороны со ссылкой на недавнее выступление главы государства подчеркивалось, что в Беларуси в мире и согласии живут представители 130 национальностей и 25 конфессий, а благодаря проводимой политике общественного единства и глубоким традициям нет конфликтов на этнической и религиозной почве. И в Беларуси этим дорожат и гордятся.
Азербайджанские представители сделали акцент на том, что мультикультурализм является важной составной частью внутренней политики государства, а также значимым элементом внешней политики. Азербайджан обладает богатым культурно-духовным наследием и традициями толерантности, и сегодня это признано на международной арене. С 2011 года, раз в два года, в Баку проходит Всемирный форум по межкультурному диалогу. Например, в 6-м таком форуме в мае 2024 года приняли участие министр культуры Беларуси и белорусские парламентарии.
Участники круглого стола отметили активизацию гуманитарного двустороннего сотрудничества Беларуси и Азербайджана. Действуют 2 центра белорусского языка и культуры в вузах Баку и 2 центра азербайджанского языка и культуры в университетах Минска. Проходят обмены выставками художников, театры представляют свои спектакли. Так, 24 сентября в Минске в Национальном художественном музее Беларуси откроется выставка произведений из собрания Азербайджанского национального музея искусств.
В 2024 году были проведены Дни культуры Беларуси в Азербайджане, а в 2026 году планируется провести ответные Дни культуры Азербайджана в Беларуси. 28 сентября в г. Гянджа представительная команда белорусских спортсменов примет участие в открытии ІІІ Игр стран СНГ, которые завершатся 8 октября и пройдут в 6 городах Азербайджана.