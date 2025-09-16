Трамп заявил о новом ракетном ударе США по лодке с наркотиками

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал об очередном ракетном ударе по «наркотеррористам из Венесуэлы», он утверждает, что они пытались перевезти наркотические вещества в США.
По словам Трампа, американские военные ликвидировали трёх человек.
«Удар был совершён, когда три подтверждённых наркотеррориста из Венесуэлы перевозили незаконные наркотики через международные воды», — написал он в своей соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что это «смертельное оружие, которым отравляют американцев».
Ранее в МИД Венесуэлы заявили, что эсминец Соединённых Штатов атаковал и захватил судно с рыбаками. Американские морпехи удерживали рыбаков около восьми часов.
