Трамп заявил о новом ракетном ударе США по лодке с наркотиками

По словам Трампа, американские военные ликвидировали трёх человек.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал об очередном ракетном ударе по «наркотеррористам из Венесуэлы», он утверждает, что они пытались перевезти наркотические вещества в США.

По словам Трампа, американские военные ликвидировали трёх человек.

«Удар был совершён, когда три подтверждённых наркотеррориста из Венесуэлы перевозили незаконные наркотики через международные воды», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что это «смертельное оружие, которым отравляют американцев».

Ранее в МИД Венесуэлы заявили, что эсминец Соединённых Штатов атаковал и захватил судно с рыбаками. Американские морпехи удерживали рыбаков около восьми часов.

