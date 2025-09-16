В России зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Рост заболеваемости ОРВИ составил в РФ 63,8% по сравнению с прошлой неделей, также в России зарегистрировано свыше 15 тысяч случаев заболевания COVID‑19, рассказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В Российской Федерации продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями не гриппозной этиологии. По данным за 37-ю неделю, зарегистрировано более 696 тысяч случаев, рост составил 63,8% по сравнению с прошлой неделей, а среди школьников — в два раза. Такая динамика характерна для текущего периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских организованных коллективов», — рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что в рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа уже привито свыше 10 миллионов граждан.
«Продолжается рост заболеваемости COVID‑19, при этом уровень остается низким — на 37-й неделе в стране зарегистрировано свыше 15 тысяч случаев заболевания», — добавили в пресс-службе.