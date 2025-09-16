Госдума откроет девятую осеннюю сессию

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков рассказал, что бюджет на следующие три года должен быть направлен на обеспечение всех социальных обязательств перед гражданами, укрепление обороноспособности и безопасности страны, поддержку военнослужащих и членов их семей, а также на технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, интеграции новых субъектов Российской Федерации. Вместе с федеральным бюджетом, по его словам, Госдума рассмотрит бюджеты внебюджетных фондов на следующую трехлетку.