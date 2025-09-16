Ну и на кой мы уехали? Почему беглые Божена Рынска, Долин, Гребенщиков и Шац страдают за границей

Поддержавший Украину после начала СВО Гребенщиков* ещё с 2020 года живёт в Лондоне. Уехал, разумеется, по идеологическим соображениям, потому что Запад — это, так сказать, «свободный мир». Стремления артиста ярко проявились ещё при Советском Союзе, когда он уезжал покорять Америку. Правда, вернулся ни с чем. Уже тогда было понятно, что русская сцена для западного обывателя интересна разве что в качестве экзотической диковинки — не больше.