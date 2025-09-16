Ричмонд
Путин заявил, что экономика России должна пройти по «острому лезвию»

Власти РФ ставили задачу пройти по «острому лезвию» между охлаждением экономики и макроэкономической стабильностью. Об этом высказался в понедельник, 15 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин.

— Еще в 2024 году мы с вами говорили, обсуждали все, что складывается в нашей экономике, говорили о необходимости принять меры по борьбе с инфляцией. Общим мнением было, что нужно пройти по такому острому лезвию, чтобы и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить ее, — заявил он на совещании по экономическим вопросам, передает сайт Кремля.

Меры правительства России по снижению инфляции в стране предоставляют результат — рост потребительских цен снизился на 0,7 процента, также сообщил Владимир Путин. Тенденцию, которая касается инфляции в стране, он назвал достаточно яркой.

Кроме того, российский лидер заявил, что уровень ВВП в стране за последние семь месяцев вырос на 1,1 процента — в июле он увеличился на 0,4 процента в годовом выражении.

По словам президента, несмотря на сложную внешнюю обстановку в последние два года, экономика РФ демонстрировала рост, превышающий мировые показатели, прибавляя более четырех процентов каждый год.