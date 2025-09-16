Путин заявил, что экономика России должна пройти по «острому лезвию»

— Еще в 2024 году мы с вами говорили, обсуждали все, что складывается в нашей экономике, говорили о необходимости принять меры по борьбе с инфляцией. Общим мнением было, что нужно пройти по такому острому лезвию, чтобы и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить ее, — заявил он на совещании по экономическим вопросам, передает сайт Кремля.