80 лет Петросяну: Где он, как здоровье и что там в отношениях с пятой женой Татьяной Брухуновой

Монологи Евгения Петросяна — это не просто смешное выступление. Это часы работы, человеческого труда, которые в выступление вкладывает не только сам артист, но и все, кто обеспечивает функциональность эстрадного механизма. От светотехников до концертных менеджеров. Пятой женой юмориста стала Татьяна Брухунова. Сейчас ей 36 лет. Она была помощником Петросяна и его концертным директором. Но не с самого начала. Путь Брухуновой к эстраде начался ещё в школе. Тогда тульские восьмиклассницы стали «фанатеть» по Аврааму Руссо и юная Таня вместе с подругами создала сайт, посвящённый певцу. В Москву Брухунова переехала учиться и стала ходить на всевозможные юмористические передачи, снимая людей на фотоаппарат. Так её заметила Елена Степаненко и пригласила к себе на работу администратором сайта. Позже Татьяна админила ещё и сайт Петросяна, а в 2019 году вышла за легендарного юмориста замуж. Почти сразу после того, как Евгений Ваганович развёлся с четвёртой женой, то есть Еленой Степаненко. В светских кругах Татьяну Брухунову до сих пор часто критикуют.