Трамп хочет привлечь Нацгвардию для борьбы с преступностью в Мемфисе и Чикаго

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует использовать национальную гвардию для борьбы с преступностью в Мемфисе. Такую же судьбу американский лидер посулил Чикаго.
«Чикаго, вероятно, станет следующим. Мы подождём немного», — сказал Трамп в Белом доме.
По словам президента, в других городах с высоким уровнем преступности могут быть применены меры, аналогичные тем, которые были приняты в Вашингтоне, где была развёрнута национальная гвардия и тяжёлая техника.
Напомним, 11 августа глава Белого дома рассказал, что направил национальную гвардию США в Вашингтон в целях восстановления правопорядка в столице страны.
Ранее KP.RU сообщал, что президент Соединенных Штатов сделал еще одно громкое заявление. Трамп пообещал навести порядок в Вашингтоне, освободив американскую столицу от грязи и отбросов общества, а также сделать ее «снова великой».