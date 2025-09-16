Стармер: Британия направит истребители в Польшу

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Лондон планирует направить истребители на территорию Польши в рамках операции Североатлантического альянса «Восточный страж».
«Да… сегодня мы объявляем, что мы развернём дополнительные воздушные силы в Польше», — сказал он в ходе интервью телеканалу Channel 4.
По информации СМИ, речь идёт об истребителях Typhoon.
По словам Стармера, лидеры государств НАТО обсудили ответ на инцидент с беспилотными летательными аппаратами в Польше. Премьер-министр Британии уточнил, что говорил об этом с президентом Польши Каролем Навроцким.
Напомним, генсек НАТО Марк Рютте рассказал о начале операции «Восточный страж». Её цель — усилить оборону «восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше».
Ранее сообщалось, что Навроцкий утвердил присутствие войск Североатлантического альянса на территории Польши в рамках операции «Восточный страж».