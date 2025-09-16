Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стармер: Британия направит истребители в Польшу

По информации СМИ, речь идёт об истребителях Typhoon.

Источник: Аргументы и факты

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Лондон планирует направить истребители на территорию Польши в рамках операции Североатлантического альянса «Восточный страж».

«Да… сегодня мы объявляем, что мы развернём дополнительные воздушные силы в Польше», — сказал он в ходе интервью телеканалу Channel 4.

По информации СМИ, речь идёт об истребителях Typhoon.

По словам Стармера, лидеры государств НАТО обсудили ответ на инцидент с беспилотными летательными аппаратами в Польше. Премьер-министр Британии уточнил, что говорил об этом с президентом Польши Каролем Навроцким.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте рассказал о начале операции «Восточный страж». Её цель — усилить оборону «восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше».

Ранее сообщалось, что Навроцкий утвердил присутствие войск Североатлантического альянса на территории Польши в рамках операции «Восточный страж».

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше