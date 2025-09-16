Ричмонд
РТСР: Солнечная интерференция не повредит телетрансляции на территории РФ

Осенняя солнечная интерференция начинается с 27 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Осенняя солнечная интерференция окажет минимальное влияние на приём телесигнала на территории РФ. Это сезонное явление происходит два раза в год и заключается в том, что Солнце раз в сутки оказывается на одной линии со спутником связи и станцией, принимающей сигнал на Земле. Осенняя интерференция начнётся 27 сентября.

Большинство телезрителей не заметят влияния интерференции на телевизионную картинку, так как благодаря цифровым технологиям влияние этого явления на телевещание сведено к минимуму, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу РТРС.

Сообщается, что интерференция в различных регионах РФ может продолжаться до 20 октября.

Подробнее о том, почему на экранах телевизоров могут появиться незначительные помехи в период солнечной интерференции, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, что на Земле происходит сильнейшая за последние три месяца магнитная буря. Ее уровень близок к G3.