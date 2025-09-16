РТСР: Солнечная интерференция не повредит телетрансляции на территории РФ

Осенняя солнечная интерференция окажет минимальное влияние на приём телесигнала на территории РФ. Это сезонное явление происходит два раза в год и заключается в том, что Солнце раз в сутки оказывается на одной линии со спутником связи и станцией, принимающей сигнал на Земле. Осенняя интерференция начнётся 27 сентября.