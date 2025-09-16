Спорный сериал «Клюквенный шербет» под проверкой RTÜK: задержана сценаристка шоу

В рамках проверки сериала была задержана сценаристка Мерве Гёнтем. Её адвокат Гирай Кемер сообщил, что обвинения пока не уточнены, однако задержание связано с цитатой героини другого сериала, где обсуждалась тема секс-работы. В связи с расследованием также было принято решение конфисковать активы более 120 компаний холдинга Can, включая телеканал Show TV.