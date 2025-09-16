Спорный сериал «Клюквенный шербет» под проверкой RTÜK: задержана сценаристка шоу

Турецкий Верховный совет по радио и телевидению (RTÜK) распорядился удалить со всех онлайн-платформ спорный фрагмент из нового сезона популярного сериала «Клюквенный шербет» (Kızılcık Şerbeti) после многочисленных жалоб зрителей, сообщает портал T24. Четвёртый сезон шоу стартовал 12 сентября на телеканале Show TV и вызвал волну критики из-за сюжетной линии, которую зрители сочли аморальной.
Главная претензия аудитории связана с романтическими отношениями между двумя ключевыми персонажами, что спровоцировало массовую кампанию в соцсетях с требованием прекратить показ сериала. Глава RTÜK Эбубекир Шахин подчеркнул, что в «Год семьи» совет не допустит контент, угрожающий традиционным семейным ценностям Турции, и будет принимать строгие меры.
В рамках проверки сериала была задержана сценаристка Мерве Гёнтем. Её адвокат Гирай Кемер сообщил, что обвинения пока не уточнены, однако задержание связано с цитатой героини другого сериала, где обсуждалась тема секс-работы. В связи с расследованием также было принято решение конфисковать активы более 120 компаний холдинга Can, включая телеканал Show TV.