«Осень вступает в законные права». В Белгидромете дали прогноз погоды в Беларуси на 16 — 18 сентября 2025 года

Кажется, в середине сентября осень решила постепенно вступать в законные своим права. В Беларусь идут атмосферные фронты из Западной Европы, а вместе с ним — дождевые тучи, влажный воздух. Тем не менее, ожидается хоть и облачная, но все же с прояснениями, погода. Ночью преимущественно на западе Беларуси, а днем — на большей части территории республики обещают кратковременные дожди, местами с грозами. Все это будет сопровождаться порывистым сильным ветром. Ночью от 8 до 14 градусов тепла, днем столбики термометров покажут от 16 до 21 выше нуля. По востоку Беларуси еще теплее: до + 24.