«Осень вступает в законные права». В Белгидромете дали прогноз погоды в Беларуси на 16 — 18 сентября 2025 года

В Белгидромете рассказали о том, что подготовила небесная канцелярия для белорусов во вторник, 16 сентября 2025 года.
Кажется, в середине сентября осень решила постепенно вступать в законные своим права. В Беларусь идут атмосферные фронты из Западной Европы, а вместе с ним — дождевые тучи, влажный воздух. Тем не менее, ожидается хоть и облачная, но все же с прояснениями, погода. Ночью преимущественно на западе Беларуси, а днем — на большей части территории республики обещают кратковременные дожди, местами с грозами. Все это будет сопровождаться порывистым сильным ветром. Ночью от 8 до 14 градусов тепла, днем столбики термометров покажут от 16 до 21 выше нуля. По востоку Беларуси еще теплее: до + 24.
Рассказали синоптики и о прогнозе на будущие два дня. Так, в среду характер погоды существенно не изменится: облачно с прояснениями, дожди. Ночью и утром по юго-восточной части Беларуси они будут сильными. Не исключены и грозы, сохранится все тот же порывистый ветер. Температура воздуха ночью от 7 до 14 тепла, днем воздух прогреется до 19 градусов.
Ну, а что же четверг, 18 сентября? И здесь пока не стоит ожидать солнца и осеннего тепла. Облачно с прояснениями, не исключены локальные небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы — слабый туман. Днем до 15 до 20 градусов выше нуля.
