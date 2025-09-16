Большой театр открыл свой юбилейный сезон последней оперой Чайковского

— Моя художественная концепция родилась мгновенно и целостно. Я сразу ясно увидел и общую палитру, и то, как должны выглядеть сценическое пространство, свет, костюмы, реквизит. Выстроилась четкая иерархия главного и второстепенного. Со мной работали очень талантливые мастера: сценограф Алена Пикалова и художник по свету Андрей Абрамов. Они с полным пониманием и самоотдачей воплотили все мои идеи. И, конечно же, мой ассистент, режиссер Мария Соколова, которая с самого начала разработки концепции и до выпуска была со мной на каждом этапе создания спектакля.