Большой театр открыл свой юбилейный сезон последней оперой Чайковского

13 и 14 сентября, Большой театр открыл 250-й сезон премьерой «Иоланты».
Режиссером стал баритон Эльчин Азизов — это его первая работа в новом качестве. После премьеры он ответил на вопросы корреспондента «Вечерней Москвы».
— Почему вы выбрали «Иоланту»?
— Правильнее будет сказать, что это она меня выбрала! Сначала для дебюта в качестве оперного певца, а теперь и как режиссера.
— Как в работе вам помогал опыт солиста?
— Ключевой задачей было наполнить каждый сантиметр сцены не только визуальной красотой, но и смыслом, практическим функционалом, обеспечив певцам максимальный комфорт и свободу движения. Центральная идея: поместить героев оперы в атмосферу настоящего, дышащего историей замка, утопающего в роскошных цветах. Отказавшись от исторического реализма, я сделал выбор в пользу творческого полета мысли и чистой визуальной поэзии. Моя «Иоланта» — не строгая реконструкция эпохи, а скорее волшебная сказка, в которой эмоции и музыка первичны, а окружающий мир им тонко подыгрывает.
— Вы также стали и художником по костюмам.
— Моя художественная концепция родилась мгновенно и целостно. Я сразу ясно увидел и общую палитру, и то, как должны выглядеть сценическое пространство, свет, костюмы, реквизит. Выстроилась четкая иерархия главного и второстепенного. Со мной работали очень талантливые мастера: сценограф Алена Пикалова и художник по свету Андрей Абрамов. Они с полным пониманием и самоотдачей воплотили все мои идеи. И, конечно же, мой ассистент, режиссер Мария Соколова, которая с самого начала разработки концепции и до выпуска была со мной на каждом этапе создания спектакля.
СПРАВКА.
«Иоланта» была заказана П. И. Чайковскому дирекцией Мариинского театра вместе с балетом «Щелкунчик» в 1891 году. Она стала последней оперой композитора. Премьера состоялась 6 декабря 1892 года в Мариинском театре. Предпремьерный показ посетил император Александр III и, как писал сам композитор, «остался в восхищении». 11 ноября 1893 года опера была представлена в Большом театре.