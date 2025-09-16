Ричмонд
CNN: американские военные не умеют применять БПЛА в бою

США не готовы к «современным тактикам использования беспилотных систем».

Источник: Аргументы и факты

Большинство военнослужащих ВС Соединённых Штатов не умеют применять беспилотные летательные аппараты в бою, информирует CNN.

В материале сказано, что они не обладают «знаниями и навыками» для ведения боевых действий с использованием беспилотников.

По данным телеканала, несмотря «на успех в создании различной боевой техники высокого качества», американская сторона оказалась не готова к «современным тактикам использования беспилотных систем».

Помимо этого, объёмы производства беспилотных летательных аппаратов со стороны РФ и КНР превышают возможности производства в США.

Напомним, шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился ускорить производство и развёртывание БПЛА, пытаясь опередить Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США изучают опыт боевого применения беспилотных летательных аппаратов на Украине.

