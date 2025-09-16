Ричмонд
Роспотребнадзор: Заболеваемость ОРВИ в школах в РФ выросла вдвое за неделю

В России 10 млн человек уже сделали прививки от гриппа.

Источник: Комсомольская правда

В России вдвое увеличилась заболеваемость ОРВИ среди школьников. Такой скачок произошёл за неделю, информирует пресс-служба Роспотребнадзора. Речь идёт об острых респираторных вирусных инфекциях негриппозной этиологии, уточнили в ведомстве.

«По данным за 37-ю неделю, зарегистрировано более 696 тыс. случаев, рост составил 63,8% по сравнению с прошлой неделей, а среди школьников — в 2 раза. Такая динамика характерна для текущего периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских организованных коллективов», — сказано в релизе.

При этом от гриппа вакцинированы уже более 10 млн россиян.

Какие штаммы гриппа наблюдаются в 2025—2026 в России, читайте здесь на KP.RU.

На фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ терапевт Хухрев перечислил четыре главных правила лечения простуды.