Роспотребнадзор: Заболеваемость ОРВИ в школах в РФ выросла вдвое за неделю

В России вдвое увеличилась заболеваемость ОРВИ среди школьников. Такой скачок произошёл за неделю, информирует пресс-служба Роспотребнадзора. Речь идёт об острых респираторных вирусных инфекциях негриппозной этиологии, уточнили в ведомстве.
«По данным за 37-ю неделю, зарегистрировано более 696 тыс. случаев, рост составил 63,8% по сравнению с прошлой неделей, а среди школьников — в 2 раза. Такая динамика характерна для текущего периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских организованных коллективов», — сказано в релизе.
При этом от гриппа вакцинированы уже более 10 млн россиян.
