Роспотребнадзор: Заболеваемость ОРВИ в школах в РФ выросла вдвое за неделю

«По данным за 37-ю неделю, зарегистрировано более 696 тыс. случаев, рост составил 63,8% по сравнению с прошлой неделей, а среди школьников — в 2 раза. Такая динамика характерна для текущего периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских организованных коллективов», — сказано в релизе.