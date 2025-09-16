Показ фрагмента сериала «Клюквенный шербет» запретили в Турции после жалоб

Верховный совет по радио и телевидению в Турции постановил удалить со всех онлайн-платформ фрагмент серии нового сезона сериала «Клюквенный шербет» после множественных жалоб зрителей, сценаристку проекта задержали. Об этом сообщил во вторник, 16 сентября, портал T24.
Четвертый сезон сериала стартовал на канале Show TV 12 сентября и вызвал гневную реакцию многих граждан, которые начали в социальных сетях кампанию за прекращение показа. Они заявили, что начатая сценаристами линия любви между двумя ключевыми героями «аморальна».
— Верховный совет не может оставаться равнодушным к любому контенту, который способен нанести ущерб структуре турецкой семьи и общественным ценностям, и будет принимать все необходимые меры, — высказался глава совета Эбубекир Шахин.
Также он рассказал о начатой проверке в отношении проекта. Вскоре фрагмент серии удалили со всех онлайн-платформ.
В Стамбуле задержали сценаристку «Клюквенного шербета» Мерве Гёнтем, сообщил ее адвокат Гирай Кемер. По его словам, суть обвинений не ясна, передает РИА Новости.
Он рассказал, что имя сценаристки всплыло в связи с цитатой персонажа другого сериала, показ которого проходил четыре года назад. Героиня говорила, что «не испытывает дискомфорта от того, что занимается сексом за деньги».
В мае турецкого актера Халита Эргенча, известного по роли султана Сулеймана I Великолепного в сериале «Великолепный век», приговорили к тюремного сроку. Его обвинили в даче ложных показаний в суде. Чем известен Эргенч и за что его осудили — в материале «Вечерней Москвы».