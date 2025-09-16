Россиян предупредили об опасности оставлять зарядку в розетке: эксперт напомнил важные правила

Не вынимать зарядные устройства из розетки можно, но при соблюдении условий. Об этом RT рассказал гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.
Оставлять в розетке стоит только оригинальные или сертифицированные зарядные устройства, напоминает Аверьянов. Качественные адаптеры оснащены контроллерами, которые отключают подачу тока после полной зарядки гаджета.
«Это снижает энергопотребление и предотвращает перегрев и короткое замыкание, особенно при нестабильном напряжении», — объяснил IT эксперт.
Несертифицированные зарядки не соответствуют стандартам безопасности и уже провоцировали возгорания. Пыль, влага и износ усугубляют риски и могут привести к пожару.
«Состояние адаптера стоит проверять регулярно», — напоминает Аверьянов.
