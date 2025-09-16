Ричмонд
Россиян предупредили об опасности оставлять зарядку в розетке: эксперт напомнил важные правила

Антон Аверьянов: Оригинальное зарядное устройство можно оставить в розетке.

Источник: Комсомольская правда

Не вынимать зарядные устройства из розетки можно, но при соблюдении условий. Об этом RT рассказал гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.

Оставлять в розетке стоит только оригинальные или сертифицированные зарядные устройства, напоминает Аверьянов. Качественные адаптеры оснащены контроллерами, которые отключают подачу тока после полной зарядки гаджета.

«Это снижает энергопотребление и предотвращает перегрев и короткое замыкание, особенно при нестабильном напряжении», — объяснил IT эксперт.

Несертифицированные зарядки не соответствуют стандартам безопасности и уже провоцировали возгорания. Пыль, влага и износ усугубляют риски и могут привести к пожару.

«Состояние адаптера стоит проверять регулярно», — напоминает Аверьянов.

Ранее жителей России призвали не игнорировать автоматические уведомления от приложений, чтобы избежать взлома.