Россиянам рассказали, можно ли оставлять зарядное устройство в розетке

Специалист предостерегает от использования несертифицированных зарядных устройств, указывая на их несоответствие стандартам безопасности и потенциальную опасность возникновения пожара. Он также отмечает, что пыль, влага и естественный износ могут усугубить риски. В связи с этим Аверьянов настоятельно рекомендует регулярно проверять состояние адаптера, чтобы своевременно выявлять и устранять возможные проблемы.