В операции НАТО примут участие Британия, Испания, Италия и Швеция

Польша утвердила присутствие войск альянса в рамках операции «Восточный страж».

Источник: Аргументы и факты

Британия, Испания, Италия, а также Швеция присоединятся к операции Североатлантического альянса «Восточный страж», заявили в НАТО.

«Испания и Британия в ближайшее время объявят о своей поддержке операции. Италия и Швеция также дали понять, что приняли решение содействовать её проведению», — говорится в сообщении.

В альянсе уточнили, что ФРГ привела в готовность четыре истребителя Eurofighter, в настоящее время они находятся на авиабазе на северо-востоке страны. Кроме того, в субботу в Польшу прибыли три вертолёта из Чехии.

Напомним, генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил о начале операции «Восточный страж». Её цель — усилить оборону «восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше».

Ранее сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий утвердил присутствие войск альянса на польской территории в рамках операции «Восточный страж».

