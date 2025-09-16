В операции НАТО примут участие Британия, Испания, Италия и Швеция

Британия, Испания, Италия, а также Швеция присоединятся к операции Североатлантического альянса «Восточный страж», заявили в НАТО.
«Испания и Британия в ближайшее время объявят о своей поддержке операции. Италия и Швеция также дали понять, что приняли решение содействовать её проведению», — говорится в сообщении.
В альянсе уточнили, что ФРГ привела в готовность четыре истребителя Eurofighter, в настоящее время они находятся на авиабазе на северо-востоке страны. Кроме того, в субботу в Польшу прибыли три вертолёта из Чехии.
Напомним, генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил о начале операции «Восточный страж». Её цель — усилить оборону «восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше».
Ранее сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий утвердил присутствие войск альянса на польской территории в рамках операции «Восточный страж».