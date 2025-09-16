Ричмонд
Израиль начал масштабное наземное наступление на город Газа

Израильские вооружённые силы приступили к масштабному наземному наступлению на город Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

Израильские вооружённые силы приступили к масштабному наземному наступлению на город Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников. Операция сопровождается массированными ракетными ударами по всему сектору Газа — от южных до северных районов, отмечают израильские телеканалы 9 и 14.

В боевых действиях задействованы авиация и танковые подразделения, что подтверждает начало наземной фазы военной операции. Местные источники сообщают о серии мощных взрывов и высокой интенсивности столкновений в различных частях города и сектора Газа.

Ранее Британия запретила израильтянам учиться в военном колледже.

