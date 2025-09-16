В России намерены найти генетические предпосылки рака и диабета

Исследователи будут искать генетические факторы, которые провоцируют возникновение распространенных болезней с высокой смертностью. Это, в частности, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет, болезни нервной системы и органов пищеварения. Ожидается, что результаты исследования помогут в профилактике и ранней диагностике, в том числе это важно для разработки диагностических тест-систем.