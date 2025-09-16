В РФ до минимума сократился разрыв между маленькими и большими зарплатами: вот сколько он составляет

Сообщается, что самый большой разрыв между низкими и высокими зарплатами существует в сфере персональных услуг, IT и связи, а минимальный — в сферах ЖКХ, сельского хозяйства, обрабатывающих производствах и добыче полезных ископаемых. Среди регионов наибольший разрыв наблюдается в Москве (51 тыс. против 422 тыс. рублей), а минимальный — в Туве (36 тыс. против 131 тыс. рублей).