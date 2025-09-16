Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ до минимума сократился разрыв между маленькими и большими зарплатами: вот сколько он составляет

В России зарплатное неравенство сократилось до миниммального уровня в 7,5 раза.

Источник: Комсомольская правда

В РФ рекордно сократился разрыв между наименее оплачиваемыми и наиболее оплачиваемыми работниками. Об этом информирует издание «Известия» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Сообщается, что 20 процентов наименее оплачиваемых работников в 2025 году получали в среднем 31 тыс.рублей, а 20 процентов самых высокооплачиваемых — 233 тыс. рублей. Таким образом разрыв составил всего 7,5 раза. Это минимальный показатель с 2000 года.

В FinExpertiza объяснили это быстрым ростом доходов в низкооплачиваем сегменте. Кроме того, сыграло роль увеличение МРОТ.

Сообщается, что самый большой разрыв между низкими и высокими зарплатами существует в сфере персональных услуг, IT и связи, а минимальный — в сферах ЖКХ, сельского хозяйства, обрабатывающих производствах и добыче полезных ископаемых. Среди регионов наибольший разрыв наблюдается в Москве (51 тыс. против 422 тыс. рублей), а минимальный — в Туве (36 тыс. против 131 тыс. рублей).

Ранее экономист Сафонов перечислил пять причин, почему в РФ резко выросли средние зарплаты.

Кто сколько получает на самом деле в России, читайте здесь на KP.RU.