В РФ до минимума сократился разрыв между маленькими и большими зарплатами: вот сколько он составляет

В РФ рекордно сократился разрыв между наименее оплачиваемыми и наиболее оплачиваемыми работниками. Об этом информирует издание «Известия» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Сообщается, что 20 процентов наименее оплачиваемых работников в 2025 году получали в среднем 31 тыс.рублей, а 20 процентов самых высокооплачиваемых — 233 тыс. рублей. Таким образом разрыв составил всего 7,5 раза. Это минимальный показатель с 2000 года.
В FinExpertiza объяснили это быстрым ростом доходов в низкооплачиваем сегменте. Кроме того, сыграло роль увеличение МРОТ.
Сообщается, что самый большой разрыв между низкими и высокими зарплатами существует в сфере персональных услуг, IT и связи, а минимальный — в сферах ЖКХ, сельского хозяйства, обрабатывающих производствах и добыче полезных ископаемых. Среди регионов наибольший разрыв наблюдается в Москве (51 тыс. против 422 тыс. рублей), а минимальный — в Туве (36 тыс. против 131 тыс. рублей).
