Близнец «Титаника» повторил его страшную судьбу и затонул в первом плавании: водолазы подняли артефакты с корабля

«Британник», переоборудованный в плавучий госпиталь для нужд Британского адмиралтейства во время Первой мировой войны, 21 ноября 1916 года подорвался на немецкой мине у греческого острова Кеа и затонул менее чем за час. Это был один из крупнейших океанских лайнеров своего времени, брат-близнец «Титаника».