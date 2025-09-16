Близнец «Титаника» повторил его страшную судьбу и затонул в первом плавании: водолазы подняли артефакты с корабля

Водолазы подняли с затонувшего в 1916 году корабля «Британник» (HMHS Britannic) ряд ценных предметов. Об этом сообщило Министерство культуры Греции.
«Британник», переоборудованный в плавучий госпиталь для нужд Британского адмиралтейства во время Первой мировой войны, 21 ноября 1916 года подорвался на немецкой мине у греческого острова Кеа и затонул менее чем за час. Это был один из крупнейших океанских лайнеров своего времени, брат-близнец «Титаника».
С 6 по 13 мая 2025 года по одобренной Министерством культуры исследовательской программе впервые выборочно подняли предметы с места крушения, лежащего на глубине более 120 метров.
«Программа проводилась под контролем и руководства инспекции подводных древностей Министерства культуры», — говорится в сообщении.
Подъемы осуществляла группа из 11 опытных глубоководных водолазов. Исследование организовал британский историк-энтузиаст Саймон Миллс, который основал Britannic Foundation. Безопасность и координацию погружений обеспечивали сотрудники инспекции.
Однако не все выбранные объекты удалось извлечь из-за их расположения и состояния: место крушения характеризовалось сильными течениями, большой глубиной и плохой видимостью. Те предметы, которые удалось поднять, доставляли на поверхность с помощью надувных мешков при строгом соблюдении мер безопасности и бережного обращения.
После подъема находки помещали в специальные контейнеры и очищали от морских организмов. По окончании экспедиции все предметы переданы в лабораторию инспекции подводных древностей в Афинах, где продолжаются работы по их консервации.
