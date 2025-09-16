В Великобритании у Виндзорского замка развернули баннер с Трампом и Эпштейном

Британское движение «Все ненавидят Илона» изготовило баннер площадью 400 квадратных метров и разместило его у королевской резиденции. Цель акции — выразить протест против визита Трампа и привлечь внимание к его предполагаемым связям с финансистом Эпштейном, обвинённым в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации.