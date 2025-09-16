Ричмонд
В Великобритании у Виндзорского замка развернули баннер с Трампом и Эпштейном

В Великобритании рядом с Виндзорским замком активисты развернули огромный баннер с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает газета Mirror.

Британское движение «Все ненавидят Илона» изготовило баннер площадью 400 квадратных метров и разместило его у королевской резиденции. Цель акции — выразить протест против визита Трампа и привлечь внимание к его предполагаемым связям с финансистом Эпштейном, обвинённым в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации.

Активисты заявили, что не позволят использовать Великобританию для улучшения имиджа американского президента и намерены напоминать о скандале вокруг Эпштейна в ходе всего визита.

Джеффри Эпштейн был обвинён в организации сексуальной эксплуатации десятков несовершеннолетних девочек в начале 2000-х годов. В 2019 году он был найден мёртвым в тюремной камере при невыясненных обстоятельствах.

Разрекламированный государственный визит Дональда Трампа в Великобританию приходится на неловкий момент после скандального увольнения британского посла в США Мандельсона, замазавшегося в связях с сексуальным преступником Эпштейном.

