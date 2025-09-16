Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: Израильская армия начала наступление на Газу

Израильские военные начали наступление на город Газа с целью оккупации. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщило издание Axios, ссылаясь на официальных лиц.

Израильские военные начали наступление на город Газа с целью оккупации. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщило издание Axios, ссылаясь на официальных лиц.

— Армия Израиля начала наземное наступление, чтобы оккупировать город Газа, — сказано в статье.

Отмечается, что госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил о поддержке операции, но призвал к быстрой ее реализации.

15 сентября Вооруженные силы йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» нанесли удар беспилотниками по целям в Израиле. По словам военного представителя повстанцев Яхьи Сариа, были атакованы аэропорт Рамон близ Эйлата и военный объект в пустыне Негев. Он уточнил, что в рамках успешной операции были использованы четыре БПЛА.

24 августа израильские военные нанесли серию ударов по столице Йемена, Сане, и ее окрестностям. В городе прозвучало около 20 взрывов. Основными целями атак стали президентский дворец и устранение высокопоставленных лиц.

20 августа Израиль приступил к первым этапам своего наступления на сектор Газа. Начальник генштаба армии Эяль Замир ранее утвердил «основную концепцию» плана вторжения в анклаве. Так, в ходе наступления военные ЦАХАЛ собираются взять под контроль город Газа — самый большой населенный пункт региона.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше