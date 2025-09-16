Axios: Израильская армия начала наступление на Газу

15 сентября Вооруженные силы йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» нанесли удар беспилотниками по целям в Израиле. По словам военного представителя повстанцев Яхьи Сариа, были атакованы аэропорт Рамон близ Эйлата и военный объект в пустыне Негев. Он уточнил, что в рамках успешной операции были использованы четыре БПЛА.