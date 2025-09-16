Axios: Израильская армия начала наступление на Газу

Израильские военные начали наступление на город Газа с целью оккупации. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщило издание Axios, ссылаясь на официальных лиц.
— Армия Израиля начала наземное наступление, чтобы оккупировать город Газа, — сказано в статье.
Отмечается, что госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил о поддержке операции, но призвал к быстрой ее реализации.
15 сентября Вооруженные силы йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» нанесли удар беспилотниками по целям в Израиле. По словам военного представителя повстанцев Яхьи Сариа, были атакованы аэропорт Рамон близ Эйлата и военный объект в пустыне Негев. Он уточнил, что в рамках успешной операции были использованы четыре БПЛА.
24 августа израильские военные нанесли серию ударов по столице Йемена, Сане, и ее окрестностям. В городе прозвучало около 20 взрывов. Основными целями атак стали президентский дворец и устранение высокопоставленных лиц.
20 августа Израиль приступил к первым этапам своего наступления на сектор Газа. Начальник генштаба армии Эяль Замир ранее утвердил «основную концепцию» плана вторжения в анклаве. Так, в ходе наступления военные ЦАХАЛ собираются взять под контроль город Газа — самый большой населенный пункт региона.