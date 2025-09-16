Турецкий регулятор удалил фрагменты сериала «Клюквенный шербет» после жалоб зрителей

Причиной для разбирательства стало недовольство части публики новой любовной линией между ключевыми персонажами, которую зрители сочли «аморальной». В RTUK пояснили, что проверка в отношении сериала началась после кампании в соцсетях, где пользователи потребовали прекратить показ проекта. В результате спорный фрагмент был оперативно удален со всех площадок.